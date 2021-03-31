Realme V13 Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Realme, V13 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Tüketicilere akıcı bir deneyim sunmayı amaçlayan cihaz, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. Realme V13'ün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, düzenlediği bir etkinlikte V13 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segmentin üst kademelerine yerleşen cihaz, teknik özellikleri ve fiyatıyla Realme hayranlarının tercih edecekleri modellerden bir tanesi olacak durumda. Peki Realme V13, tüketicilere neler vadediyor?

6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranla gelen telefon, 90 Hz tazeleme ve 180 Hz de dokunma hassasiyeti sunuyor. Kabul edilebilir oranda çerçevelere sahip olan cihaz, sol üst kısma açılmış delikte de 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı bünyesinde barındırıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise diğer orta segment telefonlarda da olduğu gibi, yan panele monte edilmiş durumda.

Realme V13'ün tasarımı şöyle

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek Dimensity 700 işlemciden güç alıyor. Bu gücü 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile kombine eden mühendisler, V13 kullanıcılarına mümkün olduğunca akıcı ve kasma yapmayan bir deneyim sunmayı amaçlıyorlar. 18 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla gelen cihaz, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 arayüzünü kullanıyor. Ayrıca bu akıllı telefonun 3,5 mm'lik kulaklık girişi de yer alıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, yapay zeka ile güçlendirilmiş üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de siyah beyaz efekt kamerası yer alıyor.

Realme V13 teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme oranı, LCD

6.5 inç büyüklüğünde FHD+, 90 Hz tazeleme oranı, LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 18 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh

18 watt hızlı şarj destekli, 5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı Realme UI 2.0

Realme tarafından yapılan açıklamalara göre V13'ün 128 GB depolama alanına sahip versiyonu 245 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 275 dolar karşılığında satın alabilecekler. Ürünün Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.