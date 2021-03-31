ZTE, S30 Ailesi ile Watch GT'yi Duyurdu: İşte Fiyatlar

ZTE, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte en yeni teknolojik ürünlerini duyurdu. Bu duyurularda S30 ailesinin üç üyesi ile yeni bir akıllı saati tanıtan şirket, uygun fiyatlar ve üst düzey teknik özelliklerle tüketicileri kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi ZTE, ana vatanında düzenlediği bir etkinlikte en yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünler arasında S30 ailesinden olan üç akıllı telefon ile bir akıllı saat yer alırken, özellikle de akıllı telefonların sunduğu özellikler tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

ZTE'nin duyurduğu akıllı telefonlar; "S30 SE", "S30" ve "S30 Pro" olarak isimlendiriliyor. SE isimli model daha düşük özelliklere sahipken Pro olarak lanse edilen model, biraz daha üst düzey özellikler sunuyor. Şirketin yeni akıllı saat modeli ise "Watch GT" olarak isimlendiriliyor. Peki bu ürünler, tüketicilere neler vadediyor?

Karşınızda ZTE'nin yeni akıllı telefonları

ZTE S30 SE teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+, LCD

6.67 inç, FHD+, LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 6.000 mAh (18 watt hızlı şarj)

6.000 mAh (18 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11

ZTE S30 SE'nin fiyatı 255 dolar olarak açıklandı.

ZTE S30 teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ LCD, 90 Hz tazeleme oranı

6.67 inç, FHD+ LCD, 90 Hz tazeleme oranı İşlemci: MediaTek Dimensity 720

MediaTek Dimensity 720 RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh (30 watt hızlı şarj)

4.000 mAh (30 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11

ZTE S30'un 128 GB depolama alanı olan versiyonu 335 dolar, 256 GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 365 dolar karşılığında satın alınabilecek.

ZTE S30 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç, FHD+ AMOLED, 144 Hz tazeleme oranı

6.67 inç, FHD+ AMOLED, 144 Hz tazeleme oranı İşlemci: Snapdragon 768G

Snapdragon 768G RAM: 8 GB (LPDDR4x)

8 GB (LPDDR4x) Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 44 MP

44 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 4.200 mAh (55 watt hızlı şarj)

4.200 mAh (55 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11

ZTE S30 Pro'nun fiyatı ise 455 dolar olarak karşımıza çıkıyor.

ZTE'nin yeni akıllı saati Watch GT

ZTE'nin yeni akıllı saati Watch GT, 1.39 inç büyüklüğünde dairesel bir AMOLED ekranla geliyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan saat, 5 ATM su basıncına dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiş. 16 farklı spor aktivitesinin takibini yapabilen saat, GPS, kalp atış sensörü ve 15 güne kadar kullanım imkanı sunan 420 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu ürünün fiyatı ise 90 dolar olarak açıklandı.