ZTE, S30 Ailesi ile Watch GT'yi Duyurdu: İşte Fiyatlar

Çinli teknoloji şirketi ZTE, ana vatanında düzenlediği bir etkinlikte en yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünler arasında S30 ailesinden olan üç akıllı telefon ile bir akıllı saat yer alırken, özellikle de akıllı telefonların sunduğu özellikler tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.
ZTE'nin duyurduğu akıllı telefonlar; "S30 SE", "S30" ve "S30 Pro" olarak isimlendiriliyor. SE isimli model daha düşük özelliklere sahipken Pro olarak lanse edilen model, biraz daha üst düzey özellikler sunuyor. Şirketin yeni akıllı saat modeli ise "Watch GT" olarak isimlendiriliyor. Peki bu ürünler, tüketicilere neler vadediyor?
Karşınızda ZTE'nin yeni akıllı telefonları
ZTE S30 SE teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+, LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP
- Batarya: 6.000 mAh (18 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11
ZTE S30 SE'nin fiyatı 255 dolar olarak açıklandı.
ZTE S30 teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ LCD, 90 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: MediaTek Dimensity 720
- RAM: 8 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Batarya: 4.000 mAh (30 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11
ZTE S30'un 128 GB depolama alanı olan versiyonu 335 dolar, 256 GB depolama alanı bulunan versiyonu ise 365 dolar karşılığında satın alınabilecek.
ZTE S30 Pro teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ AMOLED, 144 Hz tazeleme oranı
- İşlemci: Snapdragon 768G
- RAM: 8 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 256 GB (UFS 2.2)
- Ön Kamera: 44 MP
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Batarya: 4.200 mAh (55 watt hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MyOS11
ZTE S30 Pro'nun fiyatı ise 455 dolar olarak karşımıza çıkıyor.
ZTE'nin yeni akıllı saati Watch GT
ZTE'nin yeni akıllı saati Watch GT, 1.39 inç büyüklüğünde dairesel bir AMOLED ekranla geliyor. Alüminyum çerçeveye sahip olan saat, 5 ATM su basıncına dayanıklı olacak şekilde dizayn edilmiş. 16 farklı spor aktivitesinin takibini yapabilen saat, GPS, kalp atış sensörü ve 15 güne kadar kullanım imkanı sunan 420 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu ürünün fiyatı ise 90 dolar olarak açıklandı.