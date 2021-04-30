Realme, yeni akıllı saati Watch 2'yi tanıttı. Bir akıllı saatte olması gereken neredeyse tüm özelliklere sahip olan ürün, oldukça uygun fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Saatin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmezken, Watch 2'yi satın almak isteyen birinin 55 dolar ödemesi gerekecek.

Geçtiğimiz saatlerde yeni kablosuz kulaklığı Buds Q2'yi duyuran Realme, şimdi de yeni akıllı saati Watch 2'yle karşımıza çıktı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Watch isimli saatin halefi olarak karşımıza çıkan Watch 2, bazı teknik iyileştirmeler yeni özellikler ile kullanıcıların ilgisini çekmeye çalışacak gibi görünüyor.

Realme Watch 2, 1,4 inç büyüklüğünde dikdörtgen tasarımlı bir ekrana sahip. Dokunmatik yapıda olan bu ekran, kullanıcıya 320 x 320 piksel çözünürlük ve 600 nit parlaklık sunuyor. IPS LCD yapıdaki bu ekranda 100'den fazla ekran tasarımı kullanılabilirken, saatin sahip olduğu IP68 sertifikası saatin suya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Tüm bunlara ek olarak Watch 2, yalnızca 38 gram ağırlık ile bilekte sanki yokmuş hissi veriyor.

Karşınızda Realme Watch 2

Realme Watch, 14 farklı spor aktivitesinin takibinin yapılmasına imkan tanıyordu. Realme Watch 2 ise bu durumu ciddi oranda artırarak tam 90 spor aktivitesinin takibine imkan tanıyor. Öte yandan uyku ve stres takibi, kalp atış hızı ve kandaki oksijen doygunluğu ölçümleri de Watch 2 ile yapılabiliyor. Smart AIoT teknolojisini de destekleyen akıllı saat, Realme'nin tüm ürünlerinin yönetilebilmesini sağlıyor.

Realme'nin yeni akıllı saati, 315 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bunun önemli bir iyileştirme olduğunu söyleyebiliriz çünkü Realme Watch, yalnızca 160 mAh kapasiteli bir bataryaya sahipti. Yeni akıllı saat, Realme'nin iddiasına göre 12 güne kadar kesintisiz kullanım imkanı sunabiliyor.

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Realme Watch 2'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Ayrıca bu saatin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceğine dair de net bir açıklama söz konusu değil. Ancak Realme yetkilileri, Watch 2'nin küresel fiyatının 55 dolar olduğunu açıkladılar. Bu fiyata bu özelikler, fazlasıyla kabul edilebilir gibi görünüyor.