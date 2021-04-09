Google'ın uzun zamandır beklenen akıllı saati Pixel Watch'un ilk görüntüleri ortaya çıktı. Henüz hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız Pixel Watch, minimalist tasarımıyla fark yaratacak gibi görünüyor.

Akıllı saat piyasası Apple, Samsung, Huawei gibi tüm teknoloji devlerinin yarıştığı dev bir kulvara dönmüş durumda ancak bu kulvarda kendine bir türlü yer bulamayan bir teknoloji devi daha var; Google. Uzun yıllardır hakkında sık sık 'yakında geliyor' tadında söylentiler duyduğumuz Pixel Watch ile Google'ın da bu sektöre dahil olması bekleniyor. Ancak bu uzun zamandır bir türlü gerçekleşmiyordu.

Tabii ki Google Wear OS ile yazılım noktasında akıllı saat piyasasının oyuncularından biri ancak bu doğrudan Google tarafından üretilen bir akıllı saatin olması ile aynı şey değil. Hal böyle olunca da gözler uzun zamandır 'ne zaman gelecek bu saat?' sorularıyla dolu bakışlarla Google'a çevrilmiş durumda. Ortaya çıkan son görüntüler ise Pixel Watch'un artık çok da uzakta olmadığına işaret ediyor.

Analog saatleri anımsatan minimalist bir tasarım:

Google Pixel Watch'a ait ilk görüntüler, geçmişte Apple Watch'lar ile ilgili tutarlı sızıntılarla da karşımıza çıkan Jon Prosser'dan geldi. Akıllı saatin tasarım noktasında pek çok detayını ortaya çıkaran bu renderlar, Pixel Watch'un çerçevesiz yuvarlak bir ekran ile geleceğini gösteriyor.

Özellikle en büyük rakibi olacak Apple Watch'lar ile karşılaştırdığımızda çok daha minimalist ve daha 'analog' görünen Pixel Watch'un yaklaşık 20 farklı renkte kordon seçeneği ile geleceği düşünülüyor. Ayrıca görüntülere bakılırsa Pixel Watch'un kasasında da renk seçenekleri karşımıza çıkacak.

Ne yazık ki Pixel Watch hakkında elimizde bu renderlar dışında herhangi bir bilgi yok. Ancak tabii ki Google ekosistemine tam entegre ve Google Asistan, Haritalar gibi uygulamaların tüm özelliklerini en iyi şekilde değerlendirecek bir akıllı saat ile karşılaşacağımızı öngörmek çok da zor değil. Pixel Watch'un ne zaman çıkacağını da henüz net olarak bilmiyoruz ancak gelen ilk iddialar Ekim ayında Google'ın Pixel Watch'u tanıtacağı yönünde.