Realme X50 Pro Player Edition'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Oyun telefonu sektörüne girmeyen hazırlanan Realme'den haber geldi. Şirketin oyun telefonu olacak X50 Pro Player Edition'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. Cihazın 25 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor.

Günümüzde oyun endüstrisinin çok geniş kullanım yelpazesi bulunuyor. Konsollar ve oyun bilgisayarlarından sonra oyun odaklı akıllı telefonlar da oyun endüstrisinin bir parçası haline geldi. Oyun endüstrisinin akıllı telefonlarına kadar genişlemesi, telefon üreticilerini de harekete geçirdi. Birçok akıllı telefon üreticisi bu gelişen sektöre ayak uydurmak amacıyla oyun odaklı akıllı telefon üretmeye karar verdi.

Oyun odaklı akıllı telefon üretmeye karar veren şirketlerden biri de Realme oldu. Realme'nin 'Blade Runner' olarak da bilinen telefonu Realme X50 Pro Player Edition'ın, 25 Mayıs tarihinde yapılacak olan Realme lansmanında tanıtılması bekleniyor. telefonun özellikleri, güvenilir kaynaklardan olan Digital Chat Station tarafından ortaya çıkartıldı.

Telefonun şimdilik ortaya çıkan özelliklerinden Realme X50 Pro 5G'den çok da farklı olmadığı anlaşılıyor. Bu oyun odaklı yeni telefonda 90 Hz ekran yenileme hızına sahip 6,44 inç FHD+ ekrana sahip olması bekleniyor. Bunun dışında ekranla alakalı bir şey ortaya çıkmamış olsa da ekranın içine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve AMOLED ekranın telefonda bulunması bekleniyor.

Snapdragon 865, Realme X50 Pro Player Edition'a güç verecek

Telefonun iç kısmında amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz Snapdragon 865 işlemci tercih edilmiş. 5G desteğine de sahip telefon, ekran ve işlemci konusunda Realme X50 Pro 5G'nin kullandığı donanımlar tercih edilmiş ancak kamera kısmına geçtiğimiz zaman bazı farklılıklar ortaya çıkıyor.

Digital Chat Station aracılığıyla ortaya çıkanlara göre, Realme'nin yeni canavarında dörtlü bir arka kamera kurulumu bulunuyor. 48 MP ana kameranın yanında 8 MP ultra genişlik merceği, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü konumlandırılmış. Ön taraftaysa ikili bir kamera kurulumu kullanıcılarını bekliyor. 16 MP ana ön kamerayla birlikte 2 MP ikincil bir kamera kullanıcıların harika fotoğraflar çekmesini sağlayacak.