Realme, Dünya Çapında 35 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Akıllı telefon pazarının yeni aktörlerinden biri olan Realme, ikinci yıl dönümünde dünya çapında 35 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Şirket, bu başarısını 25 Mayıs'taki lansman etkinliğinde 8 yeni ürün tanıtarak kutlayacak.

Realme, 2018 yılının mayıs ayında Oppo'nun alt markası olarak ortaya çıktı. Şirket, sadece bir yıl sonra sonra bağımsızlığını ilan ederek kendi yolunu çizdi ve çok kısa sürede dünyanın popüler telefon markalarından haline geldi. Türkiye'de de fiyat/performans ürünleriyle dikkat çeken şirket, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturdu.

Realme, 25 Mayıs'ta gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle 8 yeni ürün tanıtarak ikinci yıl dönümünü görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor. Şirket, iki yıl önce yolculuğuna Hindistan'da tanıttığı performans ve tasarım odaklı bir akıllı telefon olan Realme 1 ile başladı. Çinli üretici, sonrasında dolu dolu geçirdiği 2 yılda dünya çapında milyonlarca kullanıcıya erişti.

Şirket bugün paylaştığı bir görselle dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Daha önce dört kameralı kurulum, pop-up kamera, ekran içi parmak izi sensörü ve daha birçok yeniliği barındıran uygun fiyatlı telefonlar piyasaya süren şirket, 2. yıldönümü etkinliğinde de yine bir fiyat/performans telefonu ile karşımıza çıkacak.

Daha önce 'Blade Runner' kod adıyla ortaya çıkan telefon, büyük olasılıkla önemli yazılım ve donanım geliştirmeleri sunan bir oyuncu telefonu olacak. Realme Pazarlama Pazarlama Müdürü Wu Qi Chase'e göre bu eşsiz telefon yakında gerçekleştirilecek lansmanda kullanıcılara yıl dönümü hediyesi olarak tanıtılacak. Realme'nin 25 Mayıs'taki etkinlikte akıllı telefonun yanı sıra akıllı TV, akıllı saat ve diğerleri bazı IoT ürünlerini de tanıtması bekleniyor.