Realme X3 SuperZoom'un Yeni Özellikleri Açıklandı

Realme, kısa bir süre sonra tanıtacağı telefonu Realme X3 SuperZoom'un yeni özelliklerini ortaya çıkardı. Şirket cihazın 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını belirtirken bir de video yayınladı.

Realme X3 SuperZoom'un lansmanına sayılı günler kala, şirket telefon hakkındaki bilgileri yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başladı. Bazı özelliklerin yanı sıra şirketin yayınladığı fragman sayesinde cihazın dizaynını daha yakından görme imkanımız oluştu. 26 Mayıs tarihinde resmen tanıtılacak olan cihaz için şimdiden nefesler tutulmuş durumda.

Realme, yeni cihazı X3 SuperZoom'un 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacağını açıkladı. Cihazın parmak izi okuyucusu da ekranın içine yerleştirilmek yerine yan tarafında yerleştirilmiş. Cihazın ekranı hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı duruyor ancak önümüzdeki salı günü yapılacak lansman sayesinde cihazın tüm özellikleri gün ışığına çıkacak.

Cihaza Snapdragon 855+ güç veriyor:

Yine Realme'nin yayınladığı bir afişten cihazın işlemcisi de açıklanmış oldu. Geçen senenin amiral gemisi olan işlemci Snapdragon 855+, bu yeni cihaza gücünü verecek. Ayrıca şirket, 517.743 AnTuTu puanıyla bu işlemciyi kullanan cihazlar arasında birinci sıraya oturduğunu iddia etti. Cihazın geçen senenin amiral gemisi işlemcisini kullanmasıysa birçok kişinin kafasında soru işareti oluşturdu.

Realme'nin cihaz hakkında ortaya çıkardığı özelliklerden bir tanesi de 60x'e kadar zoom desteği. Bu özellik birçok teknoloji tutkununun ilgisini çekmiş durumda. Realme, cihazın videosunu ise "Yakın zamanda Realme X3 SuperZoom hakkında tüm detayları bilebileceksiniz." yazısıyla paylaşarak lansmanı işaret etti.

İşte Realme'nin yayınladığı video:

Videoda da açıkça görüldüğü üzere, Realme X3 SuperZoom'un arka tarafında dikey şekilde bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön kameranın yerleştirilmesi amacıyla da ekranın ön kısmında 2 adet delik oluşturulmuş. Cihazı satın almak isteyen kullanıcılar, mavi ve beyaz seçenekleri arasında bir seçimde bulunması gerekecek.

Şirketin cihazda bu senenin amiral gemisi işlemcisini kullanmak yerine geçen seneninkini kullanmasının nedeninin fiyat olduğu düşünülüyor. İşlemcinin eski model olması sayesinde cihazın fiyatı daha uygun olacak ve bütçe dostu hâle gelecek.