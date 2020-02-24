Çinli teknoloji üreticisi Realme'nin bir süredir beklenen telefonu X50 Pro 5G tanıtıldı. Şirketin 5G destekli yeni amiral gemisi olan X50 Pro 5G, Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor ve tüketicileri etkileyecek özellikler sunuyor.

Akıllı telefon sektörü, son dönemlerde Çinli üreticilerin baskısı altına girdi. Bir dönemler rakipleri bile olmayan Samsung ve Apple gibi firmalar, şu sıralar Çinli üreticilerin tehditleri altındalar. Çünkü pek çok Çinli üretici, akıllı telefonlarında en yeni teknolojik özellikleri sunarken fiyatı da uygun tutuyorlar.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde konuştuğu isimlerden bir tanesi de Realme. Şirketin bir süredir tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi "X50 Pro 5G" nihayet tanıtıldı.

Karşınızda Realme X50 Pro 5G

Realme X50 Pro 5G, Qualcomm'un 2020 yılında piyasaya sürülecek olan amiral gemilerine hayat verecek Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Maksimum 12 GB RAM'e, 128 veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor.

Realme X50 Pro 5G'nin önemli özelliklerinden bir tanesi de Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteğine sahip olması. Özellikle de Wi-Fi 6 desteği, geleceğin teknolojilerinden bir tanesi olarak nitelendiriliyor ve Realme'nin bu teknolojiyi önemseyerek yeni amiral gemisine koymuş olması hayli etkileyici.

Realme'nin yeni amiral gemisi, 65 watt hızlı şarj desteğine sahip. "SuperDart" olarak isimlendirilen bu teknoloji, Realme X50 Pro 5G'nin sahip olduğu 4.200 mAh kapasiteli bataryanın sadece 15 dakika içerisinde yüzde 60 şarj olabilmesine yardımcı oluyor. Bunun fazlasıyla etkili bir özellik olduğunu ve tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırabileceğini açıkça söyleyebiliriz.

Realme X50 Pro 5G, 6.44 inç boyutunda bir ekrana sahip. Tüketicilere FHD+ çözünürlük sunan ekran, 90 Hz tazeleme oranıyla geliyor. Geniş diyebileceğimiz bir deliği olan telefonun ekranında; 32 MP çözünürlüğündeki Sony IMX 616 ve 8 MP çözünürlüğündeki ikinci bir kamera bulunuyor. Realme X50 Pro 5G'nin ikinci ön kamerası, ultra geniş açı imkanı sunuyor.

Realme X50 Pro 5G'nin arka kısmına baktığımızda ise bizleri, dörtlü, dikey bir kamera kurulumu karşılıyor. 64 MP çözünürlükte ana kamerası olan telefon; 12 MP, 8 MP ve 2 MP çözünürlük sunan 3 kamera daha bulunduruyor. Bu kameralar, tüketiciler için ultra geniş açı, yakınlaştırma ve telefoto gibi imkanlar sunuyor.

Realme X50 Pro 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç, FHD+ (20:9)

İşlemci: Snapdragon 865

RAM: 6 GB, 8 GB ya da 12 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya: 4.200 mAh (65 watt hızlı şarj destekli)

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6 4x4 MIMO, Bluetooth 5.1, NFC, A-GPS

İşletim Sistemi: Android 10

Boyutlar: 158.9 mm x 74.2 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 205 gram

Realme X50 Pro 5G fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Realme X50 Pro 5G'nin fiyatı Avrupa için henüz netleşmedi. Şimdilik sadece Hindistan pazarı için ücret açıklayan şirket, X50 Pro 5G'nin fiyatları için şu rakamları telaffuz ettiler;