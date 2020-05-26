Realme X50t 5G, Google Play Listelerinde Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji firması Realme, X50 serisi akıllı telefonlarını ilk olarak ocak ayında tanıtmıştı. Firma şimdiyse Realme X50t 5G isimli bir model tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın bu yeni akıllı telefonu 'Google Play Destekli Cihazlar Listesi'nde görüldü.

Bildiğiniz üzere ocak ayında Realme X50 isimli bir seri telefon tanıtan Çinli teknoloji firması Realme, şubat ayında Realme X50 modelinin daha güçlü bir versiyonu olan ve firma tarafından amiral gemisi olarak tanımlanan Realme X50 Pro 5G modelini teknoloji tutkunlarının beğenisine sunmuştu.

Bununla yetinmeyen firma, nisan ayında Realme X50 5G modelinin daha mütevazı bir versiyonu olan Realme X50m 5G modelini tanıtmasına ek olarak geçtiğimiz günlerde Çin’de Realme X50 Pro 5G modelinin başka bir versiyonu olan ve daha çok oyun odaklı olduğu görülen Realme X50 Pro Player Edition isimli bir modelle kullanıcıların karşısına çıktı.

Realme X50t 5G, Google Play Destekli Cihazlar Listesi'nde görüntülendi:

Bugün Google Play tarafından desteklenen cihazların listelendiği internet sitesi üzerinde Realme firması karşımıza Realme X50t 5G isimli yeni bir modelle çıktı. Böylelikle Realme X50 serisi akıllı telefon ailesinde bulunan üye sayısını 5’e çıkaran teknoloji firması, bu cihazda da tercihini 5G’den yana kullandı.

İsimdeki 't' harfinin ne anlama geldiğini tam olarak bilmesek de akıllı telefon endüstrisinde 't' ifadesi genellikle modelin önceki mevcut cihaza göre daha güçlü ve geliştirilmiş özelliklere sahip olduğu anlamına geliyor.

Sonuç olarak artık Realme firmasının Realme X50t 5G isimli bir modelle biz teknoloji meraklılarının karşısına çıkacağını biliyoruz ve firma, yeni cihazı için sertifika başvurularında bulunmaya çoktan başlamış durumda. Peki bu model Realme X50 5G’nin daha güçlü bir versiyonu mu? Öyleyse cihazda selefinde bulunan Snapdragon 765G yerine Snapdragon 768G ya da Dimensity 1000 işlemcisini beklememiz pek de yanlış olmayacaktır.