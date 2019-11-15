Huawei, P30 İçin Avrupa'da Android 10 Güncellemesi Yayınladı

Huawei'nin ABD yasağından sonra P30 serisinin yeni Android güncellemeleri alıp almayacağı çok tartışılmıştı. Korkulan olmadı ve Huawei, Avrupa'daki P30 ve P30 Pro kullanıcıları için Android 10 güncellemesini yayınladı.

Huawei’nin Android’i daha ne kadar kullanacağı şu an için belirsiz durumda. Şirketin piyasada bulunan cihazlarının ne kadar süre destek alacakları bile belli değil. Ancak Huawei, daha önce birkaç modelin Android 10’a yükseltileceğini duyurmuştu.

Güncelleme haberi kenarda durmakla beraber, şu an kullanımda olan Huawei marka telefonların Google Play hizmetlerinde bir sorun olup olmayacağı sorusu bile gündeme gelmeye başladı.

Neyse ki Avrupa’daki Huawei kullanıcıları bir süre daha bu sorunlarla uğraşmayacaklar. Avrupa’daki Huawei P30 ve P30 Pro kullanıcıları için Android 10 güncellemesi resmi olarak yayınlandı. Böylece P30 serisinin Google'dan yoksun olmayacağı kesinleşmiş oldu.

4GB boyutundaki güncelleme ile beraber Android 10 tabanlı EMUI 10, amiral gemisi telefonların kullanıcılarına sunuldu. P30 ve P30 Pro, Google Play hizmetleri ile beraber piyasaya çıkmıştı. Ancak insanlar ABD sorunlarından sonra Google uygulamalarının ve hizmetlerinin aniden kaldırılmasından korkuyordu.

Huawei, kara listede olmayan bazı telefonları için güncelleme vermeye devam edeceğinin sözünü verdi. Ancak P30 ve P30 Pro’ya gelen bu geç güncelleme işlerin biraz yavaş olacağını gösteriyor.