Reddit, halka arz olmak için resmî başvuruyu nihayet yaptı. Yani firma, önümüzdeki dönemde borsaya girecek. Ancak bazı kesimler, Reddit'in borsaya girecek olmasından çekiniyorlar. Çünkü geçmişte yaşananlar unutulmadı...

Dünyanın en büyük forum sitelerinden bir tanesi olan Reddit, yıllardır halka arz olacak. Şirket, bunu birinci ağızdan açıklayıp durdu ancak iş başvuru sürecine gelince bir türlü adım atılamadı. En azından bugüne kadar durum buydu. Ancak Reddit, an itibarıyla halka arz olmak için resmen başvuru yaptı. Yani Reddit, nihayet borsaya açılıyor.

Reddit, halka arz olmak için gerekli başvuruyu yapmış olsa da sürecin ne zaman tamamlanacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Reddit'in halka arz olma durumu, finans sektöründe bazı tedirginliklere yol açtı. Bazı kesimler, Reddit hisselerinde çok büyük oynaklıklar görülebileceğini düşünüyorlar. Peki neden böyle bir inanış var?

Gamestop olayı unutulmadı!

Bundan birkaç yıl önce, bir grup Reddit kullanıcısı, tarihin en büyük borsa manipülasyonlarından birine imza attılar. Gamestop olarak bilinen bir şirketin hisseleri üzerinden yapılan bu manipülasyon girişimi, hisselerde sadece 24 saatlik periyotlarda yüzde 100 civarı yükseliş yaşanmasına yol açtı. Günlerce devam eden bu sürecin bir benzerinin, Reddit'in halka arz sürecinde yaşanabileceği de konuşuluyor. Yani Reddit kullanıcıları, iyi bir organizasyonla Reddit hisselerinin "uçmasını" sağlayabilirler.

Gamestop olayının detaylarını öğrenmek isterseniz:

Reddit'in halka arz planlarıyla ilgili anlatabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bazı sektör kaynaklarına göre Reddit, süreci önümüzdeki ay tamamlayıp, halka arz olacak. Yani hisse alma gibi bir planınız varsa şimdiden hazırlık yapabilirsiniz. Ancak Reddit hisselerinin manipüle edilebileceği olasılığını gözden kaçırmayın. Her manipülasyonun sonucu yükseliş olacak diye bir şart yok. Kullanıcılar, platformu ciddi derece zora sokacak işler de yapabilirler. Bu yüzden, risk yönetimini iyi yapın.