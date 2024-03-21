Reddit Resmen Halka Arz Oldu: Açılır Açılmaz %70'lik Artış Yaşadı!

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Reddit, bu akşam saatlerinde resmen New York Borsası'nda "RDDT" ismiyle halka arz oldu. Hisse fiyatı, kısa sürede %70'e varan oranda arttı.

En popüler sosyal medya platformları arasında bulunan Reddit için beklenen gün geldi çattı. Şirketin yıllardır hazırlandığı halka arz bugün resmen gerçekleşti. Reddit, “RDDT” ismiyle bugün TSİ 20.15 sularında New York Borsası’nda (NYSE) listelenmeye başladı.

19 yaşındaki Reddit’in borsaya açılması, 2024’ün en çok beklenen halka arzlarından biriydi. Bu nedenle de açılır açılmaz pek şaşırtıcı bir sonuç görmedik. Şirketin hisseleri, halka arz olur olmaz uçuşa geçti ve yatırımcılara ciddi para kazandırdı.

Reddit’in hissesi %70’ya yakın oranda arttı

Reddit, hisse lotlarının satın alma bedelinin 31-34 dolar aralığının üst sınırı olan 34 dolar olacağını duyurmuştu. Şirket, New York Borsası’nda listelenir listelenmez de büyük bir artış yaşadı. Öyle ki 47 dolardan açılan hisse fiyatı, 57,80 dolarlara kadar ulaştı. Bu, 34 dolarlık bedel ile karşılaştırdığımızda %69’luk bir artış demek.

Gelen yoğun ilginin ardından yaşanan bu dev artış, tabii ki şirketin piyasa değerinde de büyük bir yükselişe neden oldu. Şirket 6,4 milyar dolar piyasa değeriyle açılmıştı. Yaşanan artışla birlikte değeri, 10,9 milyar dolara kadar yükseldi.

Reddit hisseleri daha sonra düşüş yaşadı. Hisse fiyatı, bu haberin yazıldığı sırada 50,97 dolardan işlem görüyor.
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Kaynak : https://www.cnbc.com/2024/03/21/reddit-ipo-rddt-starts-trading-on-nyse.html
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