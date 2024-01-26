Borsa ve halka arzların dilden dile yayıldığı günümüzde, ben de yatırımcıyım soruları fullerim diyenler burada mı? Bakalım temel kavramlara ne kadar hakimsin?

Kıraathanede, otobüste, berberde... Kısaca hayatımızın her anında illaki "uzmanı"nın bulunduğu borsamızın günümüzde dilden dile yayıldığı bir gerçek iken, asıl önemli olan bunların ne kadarının bilinçli olduğu ve ne kadarının çevresinden duyduğu bilgiyle yatırım yaptığıdır. Günlük hayatta aşina olduğumuz borsa kavramlarını ne kadar iyi biliyorsun? Hazırsan 10 soruluk testimize başlayalım. 1- Borsa İstanbul’un temel endeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A) BIST30 Endeksi

B) BIST50 Endeksi

C) BIST100 Endeksi

D) BIST Halka Arz Endeksi

Cevap için Tıkla! 2- Borsa İstanbul tarihindeki en fazla katılımın gerçekleştiği halka arz aşağıdakilerden hangisidir? A) Reeder Teknoloji

B) Ebebek Mağazacılık

C) Borlease Otomotiv

D) TAB Gıda

Cevap için Tıkla! 3- “Borsa İstanbul’da halka arzlara katılmak, hisse alıp satabilmek için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir.” A) Doğru

B) Yanlış

Cevap için Tıkla! 4- “Hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A) Kurumsallaşma

B) Borsada İşlem Görme

C) Halka Arz

D) Sermaye Artırımı

Cevap için Tıkla! 5- “Bir kişi farklı bankalardaki yatırım hesapları ile aynı halka arza katılabilir böylece daha çok hisse alabilme hakkına sahip olur.” A) Doğru

B) Yanlış

Cevap için Tıkla! 6- Ytd. Kısaltmasının açılımı nedir? A) Yatırım Tavsiyesidir.

B) Yatırım Tavsiyesi Değil.

C) Yatırım Tavsiyesi Değildir.

D) Yatırımcı Tavsiyesi Değildir.

Cevap için Tıkla! 7- Bir hissede çok fazla lot sayısına sahip kişiye denir. Bu kişi, hisseyi kâr etmek ya da tavana sürüp tabana çekerek hissede spekülasyon ve manipülasyon yapabilecek maddi olanağa sahiptir. Özellikle halk arasında ….. kavramı kullanılarak isimlendirilirler. A) Spekülatör

B) Manipülatör

C) Vurguncu

D) Tahtacı

Cevap için Tıkla! 8- “Borsa İstanbul’da işlem gören bir hisse, önceki günün kapanış fiyatının maksimum %10’u kadar artarak tavan seviyesine ulaşır.” A) Doğru

B) Yanlış

Cevap için Tıkla! 9. Genel olarak borsa denilince akla gelen en büyük yatırımcı aşağıdakilerden hangisidir? A) Warren Buffet

B) Jordan Belfort

C) Elon Musk

D) Bill Gates Cevap için Tıkla! 10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ünlü ekonomistlerden değildir? A) Şenol Babuşcu

B) Mahfi Eğilmez

C) Murat Ülker

D) Özgür Demirtaş

Cevap için Tıkla! Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık? Benzer test içeriklerimiz: İLGİLİ HABER Günün Birinde Zengin Olup Olmayacağınızı Tespit Eden 5 Soruluk Test İLGİLİ HABER Kripto Paralar Hakkında Bu Son Derece Basit Soruların Kaçını Doğru Bileceksin? İLGİLİ HABER Kendini Ortalama Birinden Daha Kültürlü Sananları Fena Bozacak Bu Testte Kaçta Kaç Yapabilirsin? Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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