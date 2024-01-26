Kıraathanede, otobüste, berberde... Kısaca hayatımızın her anında illaki "uzmanı"nın bulunduğu borsamızın günümüzde dilden dile yayıldığı bir gerçek iken, asıl önemli olan bunların ne kadarının bilinçli olduğu ve ne kadarının çevresinden duyduğu bilgiyle yatırım yaptığıdır.
Günlük hayatta aşina olduğumuz borsa kavramlarını ne kadar iyi biliyorsun? Hazırsan 10 soruluk testimize başlayalım.
1- Borsa İstanbul’un temel endeksi aşağıdakilerden hangisidir?
A) BIST30 Endeksi
B) BIST50 Endeksi
C) BIST100 Endeksi
D) BIST Halka Arz Endeksi
2- Borsa İstanbul tarihindeki en fazla katılımın gerçekleştiği halka arz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reeder Teknoloji
B) Ebebek Mağazacılık
C) Borlease Otomotiv
D) TAB Gıda
3- “Borsa İstanbul’da halka arzlara katılmak, hisse alıp satabilmek için en az 18 yaşında olunması gerekmektedir.”
A) Doğru
B) Yanlış
4- “Hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?
A) Kurumsallaşma
B) Borsada İşlem Görme
C) Halka Arz
D) Sermaye Artırımı
5- “Bir kişi farklı bankalardaki yatırım hesapları ile aynı halka arza katılabilir böylece daha çok hisse alabilme hakkına sahip olur.”
A) Doğru
B) Yanlış
6- Ytd. Kısaltmasının açılımı nedir?
A) Yatırım Tavsiyesidir.
B) Yatırım Tavsiyesi Değil.
C) Yatırım Tavsiyesi Değildir.
D) Yatırımcı Tavsiyesi Değildir.
7- Bir hissede çok fazla lot sayısına sahip kişiye denir. Bu kişi, hisseyi kâr etmek ya da tavana sürüp tabana çekerek hissede spekülasyon ve manipülasyon yapabilecek maddi olanağa sahiptir. Özellikle halk arasında ….. kavramı kullanılarak isimlendirilirler.
A) Spekülatör
B) Manipülatör
C) Vurguncu
D) Tahtacı
8- “Borsa İstanbul’da işlem gören bir hisse, önceki günün kapanış fiyatının maksimum %10’u kadar artarak tavan seviyesine ulaşır.”
A) Doğru
B) Yanlış
9. Genel olarak borsa denilince akla gelen en büyük yatırımcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Warren Buffet
B) Jordan Belfort
C) Elon Musk
D) Bill Gates
10. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki ünlü ekonomistlerden değildir?
A) Şenol Babuşcu
B) Mahfi Eğilmez
C) Murat Ülker
D) Özgür Demirtaş
Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?
Benzer test içeriklerimiz: