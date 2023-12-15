Yıllar önce halka arz olup iflasın eşiğine gelen şirketler borsadan çıkarılarak arkasında binlerce mağdur bırakmıştı. Serimizin son bölümü sizlerle.

Günümüzde halka arz olan şirketlerin birçoğunun bankalardan kredi alamaması ve borçlarını ödeyebilmek için halka arz oldukları bir başka tartışma konusu.

Ancak halka arzlara katılırken yine de şirketleri incelemekte fayda var. (Halka arz gelirlerinin nerelerde kullanılacağı, verilen taahhütler, finansal tablolar vs.)

50 yıllık pazarlama devi olan Akyürek Pazarlama (AKPAZ)

1964 yılında Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde küçük bir bakkalda ticaret hayatına başlayan Akyürek Pazarlama, hızla büyüyen bir şirket hâline geldi. Öyle ki 2013'ün Mayıs ayına gelindiğinde 2,60 TL değerleme ile halka arz olmuştu.

Halka arz sonrasında 120 milyon TL piyasa değerine ulaşan şirketin, arz öncesi borçlu olduğunu biliniyordu. Arzdan elde edilen 43 milyon TL, şirketin toparlanmasına yetmedi.

2,60 TL ile halka arz olan şirketin hisseleri 1,40 TL’ye kadar düşmüştü. Aldığı kredileri ödeyemeyen şirket, mali krize girdi. O dönemde şirketin mali tablolarına bakıldığında 300 milyon TL’yi aşan bir borcunun olduğu biliniyor.

Bankalara olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle icra gönderilen Akyürek Pazarlama, Borsa İstanbul tarafından Gözaltı Pazarı'na alınarak işlem görmesi yasaklandı.

3 yıl boyunca Gözaltı Pazarı'nda yer alan şirket, Gözaltı Pazarı'ndan çıkamadı; aksine yaşadığı finansal sorunların daha da büyümesiyle borsa kotundan 2018 yılında tamamen çıkarıldı.

Pazar Çeşitleri:

Gözaltı Pazarı: 4 Aralık 1996’da ilk kez faaliyete geçirilen bu sistemin adı daha sonra Yakın İzleme Pazarı (YİP) olarak değiştirilmiştir. Borsa İstanbul’da yer alan açıklamaya göre, mevcut standartlar ve finansal durum açısından gerekli koşulları sağlayamayan şirket hisselerinin yer aldığı bir pazar şeklinde işler. Burada yer alan şirket hisseleri işlem görmeye devam edemez.

Ana Pazar: Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ile 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

Yıldız Pazar: Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL üzerinde olan payların işlem göreceği pazardır.

Alt Pazar: Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL ile 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

Yarım asırlık köklü şirket: Karakaş Atlantis Kuyumculuk (KRATL​)

Karakaş Ailesi tarafından 1968 yılında kurulan işletme, ilk fabrikasını İzmir'de kurmuş ve Ege Bölgesi'nin en büyük kuyumcu toptancısı konumuna yükselmişti. 2005 yılında Gaziemir'deki yeni fabrikasına geçen Karakaş, Atlantis markası ile mağazalaşma yoluna giderek büyümeye devam etmişti.

2011 yılına gelindiğinde Türk kuyumculuk sektörünün en büyük ilk 5 firması arasında yer almayı başaran şirket, 2013 yılında hisse başına 2,50 TL ile halka arz olmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası şirket sahiplerinden Kâmil Karakaş, "FETÖ'ye finansal destek sağladığı' iddiasıyla 10 ay tutuklu kaldı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devri yapılmayan şirkete kredi kullandıran birçok banka kredileri geri çağırdı. Bir süre sonra borsada işlem görmesi yasaklanan şirket, çok sayıda SPK şikâyeti ile de yüz yüze kalmıştı.

2016'nın Ağustos ayında ise yaşanan olaylar nedeniyle şirket hisseleri Borsa İstanbul tarafından Ana Pazar'dan Gözaltı Pazarı'na (Yakın İzleme Pazarı) aktarılmıştı.

2022 yılına gelindiğinde şirketin mahkeme süreçleri sonucunda resmî olarak battığı açıklanmış ve fabrikaları ise tasfiye edilmiştir.

Tekstil'de bilinen isim: Arbul Entegre Tekstil (ARBUL)

2004 yılında tekstil sektöründe faaliyetine başlayan şirket, kumaş boyama ve terbiye işlemleri yaparak hem ülkemize hem de yurt dışına ürün pazarlıyordu.

2014'ün Nisan ayında hisse başına 2 TL değerleme ile halka arz olurken şirketin piyasa değeri 54 milyon TL, halka arzın büyüklüğü ise tam olarak 20 milyon TL idi.

Halka arz olduktan sonra gerçeği yansıtmayan KAP (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) açıklamaları yapan şirkete, 2016 yılının başında Borsa İstanbul tarafından kottan atılma uyarısı yapılmıştı.

Arz sonrası 2 yıllık süreçte tutarlı olmayan KAP açıklamaları ile gündeme gelen şirket, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle 2016 yılında iflas erteleme talebinde bulunmuştu. Mahkeme kararıyla iflasın eşiğine gelen şirkete kayyum atanmış, borsada ise hisse işleme kapatılmıştı.

Halka arz serüvenine 2 TL ile başlayıp 2,57 seviyelerini test eden ARBUL, 2016 yılında iflas eşiğine geldiğinde 0,40 TL ile dip seviyelerini görmüştü.

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