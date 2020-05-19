Redmi 10X'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Özelikle giriş ve orta segment için sunduğu fiyat/performans cihazları ile büyük beğeni kazanan Xiaomi’nin Redmi 10X modeline ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hafta sonu paylaştığımız bir haberimizde 5G desteği ile geleceğinden bahsettiğimiz Redmi 10X modeline ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Böylece cihazın tasarımına bir kez daha göz atma fırsatı yakalıyoruz.

Yakın zamanda ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunduğu Redmi Note 9 serisini anavatanı Çin’de satışa sunmayan teknoloji devi Xiaomi, bunun yerine kendi ülkesinde Redmi 10X isimli bir model tanıtmaya hazırlanıyor.

Redmi 10X, MediaTek Dimensity 820'den güç alacak

Xiaomi, yeni Redmi 10X modelinin tasarımında büyük oranda günümüz tasarım trendlerini takip ediyor. Delikli ekran, kare kamera kurulumu ve uçtan uca ekran gibi artık bir akıllı telefonda olmazsa olmaz hale gelen tasarım detaylarına barındıran cihaz, farkını fiyat/performans noktasında göstermek istiyor.

Xiaomi, yeni akıllı telefonunun kalbinde Qualcomm bir işlemci yerine MediaTek'in kısa süre önce duyurmuş olduğu Dimensity 820 işlemcisine yer veriyor. MediaTek, bu işlemci ile ilgili yaptığı açıklamalarda uygun fiyatlı 5G telefonların önünü açacağından bahsetmişti.

Redmi markasından sorumlu isim olan Lu Weibing, cihazın sahip olduğu işlemci sayesinde amiral gemisi düzeyinde bir performans sergileyeceğini iddia ediyor. Cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmama durumu belli değil. Peki siz Redmi 10X hakkında ne düşünüyorsunuz?