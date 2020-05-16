Redmi 10X, 4G ve 5G Seçeneği ile Geliyor

Yakın zamanda ülkemizdeki tüketicilerin beğenisine sunduğu Redmi Note 9 serisini ana vatanı Çin’de tanıtmayan teknoloji devi Xiaomi, kendi memleketinde Redmi 10X isimli bir model tanıtmaya hazırlanıyor.

Yakında tanıtılması ve tüketicilerle buluşması beklenen modelin yeni detayları ortaya çıktı. Ishan Agarwal tarafından gün yüzüne çıkartılan iddialara göre, 4G ve 5G seçenekleriyle gelecek Redmi Note 10X modelinin farklı özellikler ve renk seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

Redmi 10X 4G

4 GB + 128 GB ve 6 GB + 128 GB seçenekleriyle karşımıza çıkması beklenen Redmi 10X 4G modelinin beyaz, gök mavisi ve yeşil renkleri ile satışa çıkması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan raporlardan elde edilen bilgilere göre, 6.53 inçlik bir ekranla geleceği düşünülen modelin arka kısmında biri 48MP olmak üzere 4 kameranın ve ön kısmında ise 13MP çözünürlüğe sahip bir selfie kamerasının bulunması bekleniyor. Bu özelliklere ek olarak cihaza, Helio G70 işlemcisinin ve 5020 mAh kapasitesine sahip bir bataryanın eşlik edeceği ortaya çıkan bilgiler arasında.

Redmi 10X 5G

6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB seçenekleri ile görmeyi beklediğimiz Redmi 10X 5G modelinin ise lacivert, mor, altın ve gümüş renk seçenekleri ile satışa çıkması bekleniyor. 5G desteğine sahip bir Pro modeli için de kolları sıvayan Xiaomi’nin cihazın Pro modelinde, 8 GB + 128 / 256 GB seçeneklerine ek olarak kardeş modeli olan Redmi 10X 5G ile aynı renklere yer vermesi bekleniyor. Ülkemizde satışa çıkması henüz belli olmayan cihazın özellikleri hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.