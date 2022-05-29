Uygun fiyatlı Redmi 10 modeliyle popülerlik yakalayan Xiaomi, Redmi 11 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bütçe dostu olması beklenen cihazın lansman tarihi ve fiyatı belli oldu.

Akıllı telefon pazarında en çok modele sahip şirketlerden Xiaomi, amiral gemisi modellerinin yanı sıra uygun fiyatlı telefonlarıyla da rekabet ediyor. Şirketin bu noktada en çok satan modellerinden biri Redmi serisi.

Dünya çapında milyonlarca satan Redmi serisi cihazlara, çok yakında yeni bir üye daha geliyor. Bir süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Redmi 11 5G’nin, bu kez de lansman tarihi ortaya çıktı.

Redmi 11 5G, haziran ayı sonunda gelecek

Uygun fiyatlı olması beklenen Redmi 11 5G, teknik özellikler açısından gündelik kullanımda işleri kolaylaştıracak donanımlarla gelecek. Gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alacak telefon, 2,2 GHz’e kadar saat hızına sahip olacak. 7 nm sürece dayanan bu yonga setinin Mali-G57 MC2 GPU ile desteklendiğini de belirtelim.

Diğer özelliklere bakacak olursak Redmi 11 5G’de, Full HD+ çözünürlükte 6.58 inçlik LCD ekran bulunacak. 90 Hz yenileme hızını destekleyen ekran, uygun fiyatlı bir model için önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Dimenisty 700 ile kalbi atacak Redmi 11 5G, aynı zamanda en az 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra cihaz, microSD kartı da destekleyecek.

Redmi 11 5G ortaya çıkan özellikler

Ekran : 6,58 inç FHD+ LCD 90Hz ekran

: 6,58 inç FHD+ LCD 90Hz ekran İşlemci : MediaTek Dimensity 700

: MediaTek Dimensity 700 Arka Kamera : 50PM + 2MP çift arka kamera kurulumu

: 50PM + 2MP çift arka kamera kurulumu Ön Kamera : 5 Megapiksel selfie

: 5 Megapiksel selfie RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 64 GB

: 64 GB Pil : 5.000 mAh (18W şarj ile)

: 5.000 mAh (18W şarj ile) Yazılım: Android tabanlo MIUI arayüzü

Redmi 11 5G fiyatı

Haziran ayında tanıtılması beklenen Redmi 11 5G'nin fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre giriş seviyesi özellikteyi cihaz, 180 dolarlık (vergiler hariç yaklaşık 2.945 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak.