Redmi Note 11T Pro ve Note 11T Pro Plus Duyuruldu

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası Redmi, bugün iki yeni telefonla karşımıza çıktı. Bu telefonlar, Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro Plus olarak isimlendiriliyor ve üst düzey özelliklerle donatılmış durumdalar. Telefonların her ikisi de hem tasarımları hem de makul sayılacak fiyatları ile tüketicilerin beğenisini kazanabilir gibi görünüyor. Peki Redmi'nin yeni akıllı telefonları tüketiciye neler vadediyor?
Redmi'nin bugün duyurduğu her iki telefonda da 6,6 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunuyor. Bununla birlikte telefonların parmak izi okuyucu sensörlerinin de ekrana gömülü olduğunu belirtelim. Telefonların ön kamera çözünürlükleri ise açıklanmadı.
Karşınızda Redmi Note 11T Pro serisi
Redmi'nin yeni akıllı telefonları, MediaTek'in Dimensity 8100 işlemcilerinden güç alıyorlar. Bu güç, her iki modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Bataryalar ise her iki modeli birbirinden ayıran önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda; Redmi Note 11T Pro'da 5080 mAh (67 watt hızlı şarj) kapasiteli bir batarya bulunurken Redmi Note 11T Pro Plus'ta 4400 mAh'lık (120 watt hızlı şarj) batarya bizleri karşılıyor.
Telefonların arka kısımlarına baktığımızda da ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kameraya eşlik eden 120 derecelik ultra geniş açılı kamera ve bir de makro kamera yer alıyor. Redmi, ana kamera haricinde çözünürlük açıklaması yapmamış olsa da ultra geniş açılı kameranın 8 MP, makro kameranın 2 MP çözünürlük sunması muhtemel görünüyor.
Redmi Note 11T Pro teknik özellikleri:
- Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: Açıklanmadı
- Arka Kamera: 64 MP + ultra geniş açı + makro
- Batarya: 5080 mAh (67 watt)
Redmi Note 11T Pro Plus teknik özellikleri:
- Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- RAM: 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 128 GB ya da 256 GB
- Ön Kamera: Açıklanmadı
- Arka Kamera: 64 MP + ultra geniş açı + makro
- Batarya: 4400 mAh (120 watt)
Redmi Note 11T Pro serisi fiyatları:
- 6 GB + 128 GB Redmi Note 11T Pro: 270 dolar
- 8 GB + 256 GB Redmi Note 11T Pro: 330 dolar
- 8 GB + 128 GB Redmi Note 11T Pro Plus: 300 dolar
- 8 GB + 256 GB Redmi Note 11T Pro Plus: 375 dolar (özel sürüm)