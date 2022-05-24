Redmi Note 11T Pro ve Note 11T Pro Plus Duyuruldu

Redmi, yeni akıllı telefonları Note 11T Pro ile Note 11T Pro Plus'ı duyurdu. Neredeyse tüm özellikleri aynı olan akıllı telefonlar makul sayılabilecek fiyatları ile dikkat çekiyorlar. Telefonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası Redmi, bugün iki yeni telefonla karşımıza çıktı. Bu telefonlar, Redmi Note 11T Pro ve Redmi Note 11T Pro Plus olarak isimlendiriliyor ve üst düzey özelliklerle donatılmış durumdalar. Telefonların her ikisi de hem tasarımları hem de makul sayılacak fiyatları ile tüketicilerin beğenisini kazanabilir gibi görünüyor. Peki Redmi'nin yeni akıllı telefonları tüketiciye neler vadediyor?

Redmi'nin bugün duyurduğu her iki telefonda da 6,6 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 144 Hz'ye kadar tazeleme oranı sunuyor. Bununla birlikte telefonların parmak izi okuyucu sensörlerinin de ekrana gömülü olduğunu belirtelim. Telefonların ön kamera çözünürlükleri ise açıklanmadı.

Karşınızda Redmi Note 11T Pro serisi

Redmi'nin yeni akıllı telefonları, MediaTek'in Dimensity 8100 işlemcilerinden güç alıyorlar. Bu güç, her iki modelde de 8 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. Bataryalar ise her iki modeli birbirinden ayıran önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda; Redmi Note 11T Pro'da 5080 mAh (67 watt hızlı şarj) kapasiteli bir batarya bulunurken Redmi Note 11T Pro Plus'ta 4400 mAh'lık (120 watt hızlı şarj) batarya bizleri karşılıyor.

Telefonların arka kısımlarına baktığımızda da ortak kamera kurulumlarını görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kameraya eşlik eden 120 derecelik ultra geniş açılı kamera ve bir de makro kamera yer alıyor. Redmi, ana kamera haricinde çözünürlük açıklaması yapmamış olsa da ultra geniş açılı kameranın 8 MP, makro kameranın 2 MP çözünürlük sunması muhtemel görünüyor.

Redmi Note 11T Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz

6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka Kamera: 64 MP + ultra geniş açı + makro

64 MP + ultra geniş açı + makro Batarya: 5080 mAh (67 watt)

Redmi Note 11T Pro Plus teknik özellikleri:

Ekran: 6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz

6,6 inç büyüklüğünde FHD+, 144 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8100

MediaTek Dimensity 8100 RAM: 6 GB ya da 8 GB

6 GB ya da 8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: Açıklanmadı

Açıklanmadı Arka Kamera: 64 MP + ultra geniş açı + makro

64 MP + ultra geniş açı + makro Batarya: 4400 mAh (120 watt)

Redmi Note 11T Pro serisi fiyatları: