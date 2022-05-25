Redmi Note 11 SE Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, yeni akıllı telefonu Note 11 SE'yi duyurdu. Redmi Note 10 5G'nin yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan telefon, uygun fiyatı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Redmi Note 11 SE'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise bilinmiyor.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Redmi Note 11T Pro ve Note 11T Pro Plus isimli akıllı telefonların duyurulduğundan bahsetmiştik. Redmi, şimdiyse yeni bir akıllı telefonla daha karşımıza çıktı. Note 11 SE olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, en çok da uygun fiyatı ile ilgili çekecek gibi görünüyor. Telefonun özelliklerine bahsetmeden önce, bu modelin Redmi Note 10 5G'nin yenilenmiş bir versiyonu olduğunu belirtelim.

Redmi Note 11 SE, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla geliyor. 90 Hz tazeleme oranı sunan bu ekrandaki deliğe yerleştirilmiş ön kamera ise 8 MP çözünürlük sunuyor. Redmi Note 11 SE'nin parmak izi okuyucu sensörü ise ekrana değil, telefonun yan paneline monte edilmiş durumda.

Karşınızda Redmi Note 11. SE

Redmi'nin uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 700 işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. Note 11 SE'nin bataryası ise 5000 mAh kapasiteye sahip. Bu bataryanın hızlı şarj desteğine sahip olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Yapay zeka ile desteklenen bu kamera kurulumunda 48 MP çözünürlük sunan ana kamera ve 2 MP çözünürlük sunan makro kamera yer alıyor.

Redmi Note 11 SE teknik özellikleri

Ekran: 6,5 inç, FHD+, 90 Hz

6,5 inç, FHD+, 90 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 700

MediaTek Dimensity 700 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

48 MP + 2 MP Batarya: 5000 mAh

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Note 11 SE, 210 dolar karşılığında satın alınabilecek. 31 Mayıs itibarıyla Çin'de satışa çıkacak telefonun Türkiye pazarına ne zaman geleceği şimdilik bilinmiyor.