Redmi, 6 Ocak'ta tanıtacağı yeni bütçe dostu telefonu 14C 5G'nin renk seçeneklerini ve ekran özelliklerini paylaştı.

Xiaomi’nin bütçe dostu telefonlar piyasaya sürmesiyle tanıdığımız alt markası Redmi, önümüzdeki günlerde yepyeni bir model tanıtmaya hazırlanıyor. 14C ismini alacak bu 5G telefon, 6 Ocak günü bizlerle buluşacak.

Telefonun tanıtılmasına çok az bir süre kalmışken şirketten cihazı bekleyenleri heyecanlandıracak açıklama geldi. Redmi 14C 5G’nin renk seçenekleri ve ekran detayları paylaşıldı.

3 renkle gelecek, 120 Hz yenileme hızına sahip olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Redmi 14C 5G modelinde mavi, mor ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği göreceğiz. Cihaz, arkasında orta kısma yerleştirilmiş yuvarlak ada içinde 3’lü kamera kurulumuyla gelecek.

Ayrıca yapılan açıklamada, cihazın HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekranla geleceği de aktarılıyor. Boyutunun 6,88 inç olacağını belirtelim. Bu da önceki nesil 13G’deki 6,74 inçlik ekrana kıyasla telefonun büyüdüğünü gösteriyor. Ayrıca yenileme hızı da 90 Hz’den 120’ye çıkmış.

Bunlar dışında telefonda 50 MP’lik ana kamera bekliyoruz. İşlemcisinin Snapdragon 4 Gen 2 olacağı, 8 GB RAM ve 5160 mAh’lik batarya ile geleceği de bilgiler arasında. Yani 100-150 dolar aralığında çok uygun fiyata yeterli özelliklere sahip bir telefon olacak.