Redmi'nin 2025'in başında lansmanını gerçekleştireceği yeni telefonu Redmi Turbo 4'ün tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

Redmi, yeni amiral gemisi modeli Redmi Turbo 4’ü 2 Ocak'ta Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Bugün ise markanın yeni telefonunun tasarımına ve özelliklerine dair ilk bilgiler, Weibo’daki bir sızıntıyla gün yüzüne çıktı.

Redmi Turbo 4'ü bu kadar dikkat çekici kılan nokta şık tasarımıyla iPhone 16'yı andırıyor olması. Geçmişte iPhone'ların tasarımını baz alan birçok telefon görmüş olsak da Redmi cephesinde bu pek karşılaştığımız bir durum değil.

2 Ocak'ta lansmanı gerçekleştirilecek

Sızdırılan görseller, Redmi Turbo 4’ün düz kenarlı bir gövdeye ve çift kameradan oluşan dikey kamera ünitesine sahip olduğunu gösteriyor. Arka paneldeki “Redmi” logosu ise cam gövdeyle birleşerek minimalist bir tasarım sunuyor.

Teknoloji sektöründe analizleriyle bilinen Smart Pikachu, Redmi'nin yeni telefonunu “MPhone” olarak adlandırarak bu telefonun Xiaomi ve iPhone estetiğini birleştiren bir tasarım anlayışına sahip olduğunu ima ediyor.

Redmi Turbo 4 özellikleri

Redmi Turbo 4 yalnızca tasarımıyla değil, donanımıyla da iddialı. Şimdilik söylentilerden ibaret olsa da telefona dair bilinen özellikler şu şekilde:

Ekran 6,67 inç AMOLED, 1,5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Dimensity 8400 RAM 16 GB LPDDR5x Depolama 512 GB UFS 4.0 Arka Kamera 50MP + 8MP (OIS destekli) Ön Kamera 20MP Pil 6.550 mAh, 90W hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2

Üst düzey özellikleri ile Redmi Turbo 4, hem performans hem de tasarım açısından iddialı bir telefon olacak. Özellikle de iPhone benzeri tasarımıyla 2025’in en çok konuşulan modellerinden biri olabilir.