Redmi 9 Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Redmi, İspanya'da düzenlediği bir etkinlikle yeni akıllı telefonu Redmi 9'u duyurdu. MediaTek Helio G80 işlemciden güç alan telefon, FHD+ ekrana sahip. Redmi 9'un Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şu an için bilinmiyor.

Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, piyasaya sürdüğü fiyat/performans odaklı akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bugün İspanya'da bir etkinlik düzenleyen şirket, Redmi 8'in halefi olarak karşımıza çıkan Redmi 9'u tüketicilerle buluşturdu. Redmi K30 ve Poco X2'den ilham alan telefon, uygun fiyatlı telefon arayışında olan tüketicilerin ilgisini çekebilir.

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni telefonu, 6.53 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir IPS LCD ekrana sahip. 400 nit parlaklık değerine sahip olan cihaz, Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip ve üzerinde küçük bir çentik bulunduruyor. Bu çentikte ise tüketicilere 8 MP çözünürlük sunan bir ön kamera olduğunu görüyoruz.

Karşınızda Redmi 9

Redmi 9, MediaTek Helio G80 işlemciden güç alıyor ve bu gücü 3 GB veya 4 GB'lik RAM ile destekliyor. Tüketiciler, bu telefona sahip olmak istedikleri takdirde 32 GB ya da 64 GB'lik depolama alanlarından bir tanesini tercih edebiliyor. microSD desteğine de sahip olan telefon, daha büyük depolama alanı ihtiyacı olan tüketicilerin de beklentisini karşılıyor.

Redmi 9'un arka kısmına baktığımızda dikey olarak yerleştirilmiş dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kurulum; 13 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü içeriyor. Ayrıca bu akıllı telefon 10 watt hızlı şarj desteği sunan 5.020 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor ve kullanıcılar, Redmi 9'da Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzünü deneyimliyorlar.

Redmi 9 teknik özellikleri

Ekran: 6.53 inç büyüklüğünde FHD+, IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G80 (Mali-G52 GPU ile birlikte)

RAM: 3 GB ya da 4 GB

Depolama Alanı: 32 GB ya da 64 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Batarya: 5.020 mAh (10 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Bağlantı: 4G LTE, çift band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, USB Type-C

Boyutlar: 163.32 mm x 77.01 mm x 9.1 mm

Ağırlık: 198 gram

Redmi 9 fiyatı

Redmi tarafından yapılan açıklamalara göre Redmi 9, 15-17 Haziran tarihleri arasında İspanya'da ön siparişe açılacak. Bu telefonu ön sipariş kapsamında kapsamında satın alan tüketiciler, Redmi'nin 10 euroluk (yaklaşık 80 TL) indiriminden yararlanacaklar. 3 farklı renk seçeneğine sahip olan telefonun indirim hariç fiyatı ise şöyle olacak;