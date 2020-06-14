Redmi 9'un Bir Varyantı Daha Olduğu Ortaya Çıktı

Redmi, yeni tanıttığı bütçe dostu telefonu Redmi 9 ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şimdi de şirketin tanıttığı 2 varyantın dışında, 6 GB RAM'e sahip bir model daha olduğu ortaya çıktı. Bu şekilde bir model olduğu TENAA listelemesinde fark edildi.

Xiaomi'nin kanatları altında başladığı telefon yolculuğuna sorunsuz devam eden Redmi, yeni telefonlarıyla tüketicinin ilgisini çekmeyi başarıyor. En son geçtiğimiz hafta çıkardığı Redmi 9'la birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran şirketin, bu telefonu 3 farklı varyantta ürettiği TENAA listelemesinde ortaya çıktı. Eğer bilgiler doğruysa, Redmi 9'un farklı RAM ve depolama alanına sahip 3 varyantı olacak.

Şimdilik ortaya çıkanlara göre; 3 GB RAM ile 32 GB depolama, 4 GB RAM ile 64 GB depolama ve 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip 3 farklı model tüketicinin ilgisine sunulacak. TENAA listelemesinden telefon hakkında öğrendiklerimiz bunlarla da sınırlı kalmıyor, cihazların; siyah, mavi, yeşil, pembe, kırmızı ve beyaz olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacağı ortaya çıktı.

6 GB RAM'e sahip model MediaTek Helio G8 kullanabilir:

Çeşitli RAM ve depolamalara sahip modellerin kalan özelliklerinin aynı olduğu beklense de, 6 GB RAM'e sahip modelin Mali-G52 GPU'yu bünyesinde barındıran çok çekirdekli MediaTek Helio G80 işlemci taşıdığı söylenenler arasında bulunuyor ancak kesinleşen bir şey olmadığını belirtmekte fayda var. Yazılım konusunu ele alırsak, telefonların kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıkacağını söyleyebiliriz.

Telefonun tüm modelleri, dörtlü kurulum sayesinde kamera açısından göz doldurur nitelikte. 13 MP ana kameraya, 8 MP ultra genişlik sensörü, ve makro ve derinlik sensörü olmak üzere 2 adet de sensör eşlik ediyor. Telefonun ön kamerası 8 MP olarak tercih edilirken, ekran seçiminde 1080 x 2340 FHD+ çözünürlük sunan 6,53 inçlik LCD ekrana başvurulmuş. 5.020 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındıran Redmi 9, uzun şarj ömürleri sunmaya kararlı gibi gözüküyor.

Redmi'nin 6 GB'lık model hakkında herhangi bir açıklaması olmadığından dolayı onun fiyatının belirsiz olduğunu söyleyebiliriz ancak 3 GB'lık model 149 eurodan (yaklaşık 1.150 TL + vergiler), 4 GB'lık model 179 eurodan (yaklaşık 1.400 TL + vergiler) raflardaki yerini alacak.