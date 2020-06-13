Xiaomi'nin yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu olması beklenen Redmi 9A, Federal İletişim Kurulu'nun (FCC) veritabanında ortaya çıktı. FCC listelemesine göre Redmi'nin giriş seviyesi telefon modelleri arasına katılacak olan Redmi 9A, ikili arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Redmi 8’in daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak Redmi 8A’yı piyasaya sürmüştü. Aynı politikaya bu yıl da devam edecek olan şirketin Redmi 9 serisinin iki farklı bütçe dostu versiyonunu tanıtması bekleniyor. Redmi 9C ve 9A olarak adlandırılması beklenen bu telefonlardan biri, ‘M2006C3LG’ model numarasıyla FCC veritabanında ortaya çıktı.

Redmi 9A olduğu tahmin edilen akıllı telefon, tahmin edebileceğiniz üzere Redmi 8A’nın devamı niteliğinde olacak ve Xiaomi’nin giriş seviyesi akıllı telefon ailesine katılacak. FCC listelemesinde cihazın donanım özelliklerine dair detaylı bilgiler bulunmuyor ancak telefonun özellikleri daha önceki söylentilerle ortaya çıkmıştı. Dilerseniz gelin, Redmi 9A’da yer alması beklenen bu özelliklere daha yakından göz atalım.

Redmi 9A’da yer alması beklenen özellikler:

FCC listelemesine göre 2,4 GHz Wi-Fi ağ desteğine sahip çift SIM’li bir akıllı telefon olacak olan Redmi 9A, kutusundan en güncel MIUI 12 ile birlikte çıkacak. Daha önceki söylentiler, telefonun 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğini iddia ederken FCC listelemesinde telefonun 18 W hızlı şarjı destekleyen 4.900 mAh’lik bir bataryayla geleceği iddia ediliyor.

Redmi 9A hakkında daha önceki sızıntılar ile öğrendiğimiz diğer bilgiler arasında telefonun 4G LTE ağlarını destekleyeceği yer alıyor. Buna ek olarak akıllı telefonun FCC sertifika listesinde yer alan arka panel şematik çizimi, cihazın ikili arka kamera kurulumuna sahip olacağını gösteriyor. Bu çizimler ayrıca akıllı telefonun 164 x 77,07 mm ölçülerinde geleceğini de bizlere söylüyor.

Redmi 9A’nın ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun FCC sertifika veritabanında tespit edildiğini göz önüne alacak olursak tanıtımın yakın bir zamanda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.