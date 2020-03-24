Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi telefonu K30 Pro’yu duyurdu. Redmi K30 Pro, Snapdragon 865 yonga seti, Super AMOLED ekran ve dörtlü kamera sistemi ile piyasaya sunuldu.

Xiaomi’nin alt markası Redmi, geliştirdiği telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekiyor. Artık büyük bir kullanıcı kitlesi olan Redmi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu K30 Pro’yu duyurdu. Redmi’nin yeni amiral gemisi K30 Pro, Snapdragon 865 yonga seti ve 8GB RAM’den güç alıyor. Redmi K30 Pro, kuvvetli işlemcisi ve RAM’inin yanında 128GB ve 256GB kadar UFS 3.1 dahili depolama alanı seçeneklerine sahip.

K30 Pro’nun ekran tarafında ise 6.67 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran karşımıza çıkıyor. Amiral gemisi Super AMOLED ekranı, 60Hz yenileme hızına sahip durumda. Telefonun parmak izi okuyucusu ise Super AMOLED ekranın içine yerleştirilmiş durumda.

Redmi K30 Pro’nun arka kısmında ise dairesel şekilde yerleştirilmiş dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Dairesel dörtlü kamera sisteminin 64MP çözünürlüğündeki ana kamerasına, 2MP derinlik sensörü, 13MP 123° ultra geniş açılı lens ve 5MP telefoto lens eşlik ediyor. Telefonun ön kısmında ise açılabilir pop-up selfie kamera bulunuyor. K30 Pro’nun arka kamerası, Snapdragon 865 ile 8K kalitesinde video çekebiliyor. Kamera sistemi aynı zamanda 30X zoomu destekliyor.

Redmi’nin amiral gemisi 33W hızlı şarj desteğine sahip 4700mAh kapasiteli bir bataryaya sahip durumda. Telefonun aşırı ısınmasını engellemek için Redmi geliştiricileri K30 Pro’da buhar odası isimli soğutma sistemini kullandılar.

Redmi K30 Pro’nun teknik özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, 2400 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ E3 AMOLED ekran

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 865

RAM: 6GB ve 8GB LPPDDR5 RAM seçeneği

Depolama: 128GB ve 256GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneği

Arka Kamera: 64MP Sony IMX686, 5MP telefoto lens, 13MP 123° ultra geniş açılı lens, 2MP derinlik sensörü

Ön kamera: 20MP çözünürlüğünde pop-up selfie kamera

Batarya: 33W hızlı şarj desteğine sahip 4.700mAh kapasiteli batarya

Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.1 ve USB-C bağlantı noktası

İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Boyutlar: 163.3 mm x 75.4 mm x 8.9 mm

Ağırlık: 218 gram

Redmi K30 Pro'nun Fiyatı:

Redmi K30 Pro, bugün Çin'de satışa sunuldu. 6GB RAM'e ve 128GB depolama alanına sahip K30 Pro seçeneği 423 dolar(yaklaşık 2750 lira), 8GB RAM'e ve 128GB depolama alanına sahip K30 Pro seçeneği 480 dolar(yaklaşık 3130 lira) ve 8GB RAM'e ve 256GB depolama alanına sahip K30 Pro seçeneği ise 522 dolar(yaklaşık 3400 lira) fiyatla satışa sunuldu.