Redmi Note 13R Pro duyuruldu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefon, fiyat açısından da makul. Telefonun Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, düzenlediği bir etkinlikte "Note 13R Pro" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan akıllı telefon, nispeten uygun fiyatı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

Redmi Note 13R Pro, 6.67 inç büyüklüğünde OLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı, FHD+ çerçeveye monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Redmi Note 13R Pro

Redmi'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 6080 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı ile destekleniyor. Android 13 tabanlı MIUI 14 arayüzü ile çalışan akıllı telefon, 33W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 5G bağlantı, Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 gibi teknolojilerle donatılan Redmi Note 13R'nin 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu da belirtelim.

Note 13R Pro, ikili kamera kurulumuna sahip. Telefonun ana kamerası, 3x yakınlaştırma desteği sunuyor ve 108 MP'lik sensöre sahip. Telefonun ikinci kamerası ise 2 MP çözünürlük sunuyor ve derinliğe odaklanıyor. Telefonun kamera kurulumu, yapay zekâ ile de destekleniyor.

Redmi Note 13R Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç OLED, FHD+ (2400 x 1080 piksel), 120 Hz, 1.000 nit İşlemci MediaTek Dimensity 6080 RAM 12 GB (LPDDR4X) Depolama 256 GB (UFS 2.2) Batarya 5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi Android 13 (MIUI 14) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP + 2 MP Bağlantı 5G, 4G, çift SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi Boyutlar 161,11 x 74,95 x 7,73 mm Ağırlık 175 gram

Redmi Note 13R Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 280 dolar

3 farklı renk seçeneği ile Çin pazarında satışa sunulan Redmi Note 13R Pro'nun dış pazarlara ulaşıp ulaşmayacağı şimdilik bilinmiyor.