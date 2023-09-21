Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün önemli bir lansman gerçekleştirdi. Şirket, bu lansmanda Redmi markalı yepyeni telefonlarını tanıttı. Bu bağlamda; Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ isimli modellerle tanışma imkânı yakalamış olduk.
Peki Redmi'nin yeni akıllı telefonları tüketicilere neler vadediyor? Gelin hep birlikte serideki tüm modellerin özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.
Karşınızda Redmi Note 13 Pro+
*Solda Redmi Note 13 Pro+, sağda Redmi Note 13 Pro
Serinin en iyi telefonu olarak karşımıza çıkan Redmi Note 13 Pro+, 6.67 inç büyüklüğünde kavisli OLED ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değeri sunan bu ekran, kullanıcılara pürüzsüz bir deneyim sunacak. Öte yandan; parmak izi okuyucu sensör de ekran içerisinde bulunacak. 1.5K çözünürlük ise en çok da oyun oynarken ve film izlerken mest edecek.
Redmi Note 13 Pro+, MediaTek'in Dimensity 7200 Ultra işlemcisinden güç alacak. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ile desteklenecek. 5.000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek Redmi Note 13 Pro+, 120W hızlı şarj desteği sayesinde dakikalar içerisinde tam şarj olabilecek. Android 13 tabanlı MIUI 14, Redmi'nin yeni amiral gemisi telefonuna hayat verecek. Telefondaki IP68 sertifikası ise su ve toza karşı dayanıklılık sağlayacak. Redmi Note 13 Pro+, 1,5 metreye kadar suya 30 dakika dayanabilecek.
Yaklaşan telefonlarıyla ilgili ketum davranmayan Xiaomi, geçmişte bu akıllı telefonun kamera özelliklerini açıklamıştı. Yapılan açıklamalara göre Redmi Note 13 Pro+'ta 200 MP çözünürlük sunan OIS destekli Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition sensör bulunacak. Telefonun kamera kurulumu yapay zekâ ile de desteklenecek. 8 MP ultra geniş açılı kamera ile 2 MP makro kamera da kullanıcıların hizmetine hazır.
Redmi Note 13 Pro+ teknik özellikleri:
|Ekran
|6.67 inç OLED, 1.5K, 144 Hz, 1.800 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7200 Ultra
|RAM
|12-16 GB (LPDDR5)
|Depolama
|256-512 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP
|Batarya
|5.000 mAh (120W)
Redmi Note 13 Pro+ fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|12 GB + 256 GB
|260 dolar
|12 GB + 512 GB
|290 dolar
|16 GB + 512 GB
|300 dolar
Redmi Note 13 Pro
Serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıkan Redmi Note 13 Pro da hiç fena bir telefon değil. Bu modelde de yine 1.5K çözünürlük sunan OLED ekranla karşılaşacağız. Ancak bu kez tercih edilen panel düz. Kavis, sadece en üst düzey modele özel olarak sunulmuş oldu.
Redmi Note 13 Pro+'ın aksine, Redmi Note 13 Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar da depolama alanı ile desteklenecek. Ortanca modelde bulunan 5.000 mAh kapasiteli batarya, 67W hızlı şarj desteği sunacak.
Redmi Note 13 Pro+'ın kamera kurulumu ile Redmi Note 13 Pro'nun kamera kurulumundaki tek fark, OIS. Redmi Note 13 Pro'da OIS desteği bulunmuyor.
Redmi Note 13 Pro teknik özellikleri:
|Ekran
|6.67 inç OLED, 1.5K,
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|RAM
|8-12-16 GB (LPDDR5)
|Depolama
|128-256-512 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP
|Batarya
|5.100 mAh (67W)
Redmi Note 13 Pro fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 128 GB
|190 dolar
|8 GB + 256 GB
|205 dolar
|12 GB + 256 GB
|230 dolar
|12 GB + 512 GB
|260 dolar
|16 GB + 512 GB
|275 dolar
Redmi Note 13 5G teknik özellikleri:
|Ekran
|6.67 inç, FHD+, 120 Hz, 1.000 nit
|İşlemci
|Açıklanmadı
|RAM
|6-8-12 GB (LPDDR4X)
|Depolama
|128-256 GB (UFS2.2)
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|100 MP + 2 MP
|Batarya
|5.000 mAh (33W)
|İşletim Sistemi
|Android 13 (MIUI 14)
Redmi Note 13 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|6 GB + 128 GB
|150 dolar
|8 GB + 128 GB
|165 dolar
|8 GB + 256 GB
|190 dolar
|12 GB + 256 GB
|220 dolar