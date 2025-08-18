Xiaomi, Redmi Note 15 Pro+'ın resmi görüntülerini paylaşıp, lansman tarihini 21 Ağustos olarak açıkladı. Cihaz, zarif tasarımı ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Snapdragon 7s Gen 4, 200 MP kamera ve devasa pil gibi iddialı özellikler vadediyor.

Gizmochina’nın paylaştığı habere göre Xiaomi, Reddit Note 15 Pro+’un tanıtım tarihini 21 Ağustos olarak resmen duyurdu. Weibo’dan yayımlanan görseller, cihazın her iki yüzünün de mini-kavisli cam ile kaplı olduğunu gösteriyor. Daha önceki paylaşımlarında Redmi, bu tasarım için gelişmiş cam işleme teknolojileri kullanıldığını ve bu özelliğin şu ana kadar daha çok amiral gemilerde görüldüğünü vurguladı. Ayrıca cihaz, ön camda Crystal Glass ve arka kısımda dayanıklı fiberglas kullanımıyla Redmi’nin bugüne kadarki en sağlam koruma sistemine sahip cihazı olarak lanse ediliyor. Tabii detaylar için lansmanı beklememiz gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda gelen sızıntılara göre Redmi Note 15 Pro+, Geekbench testlerinde Snapdragon 7s Gen 4 (ya da overclock’lu 7s Gen 3) yonga seti, 16 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle görüldü. Tek çekirdek testinden 1.228, çok çekirdek testinden 3.230 puan alması beklentileri yükseltti. Ayrıca ekranın 1.5K çözünürlük destekli dört tarafından kavisli OLED yapıda olacağı, arka kameranın 50 MP ana + 50 MP telefoto sensörlerden oluşacağı, 7.000 mAh pil ve 90 W hızlı şarj desteği sunacağı da sızıntılarda öne çıkan detaylardı. Öte yandan uydu mesajlaşma desteğine sahip bir “Satellite Edition” versiyonunun da sunulabileceği söyleniyor.

Redmi Note 15 Pro+ işte böyle görünecek

Yeni dizaynla birlikte Redmi, Note 15 Pro+’ta hem estetik hem de dayanıklılığı bir arada sunmayı hedefliyor. Mini-kavisli cam arka ve ön yüzey ergonomiyi artırırken, Crystal Glass ve fiberglas arka panel kombinasyonu sayesinde düşmelere karşı 10 kat daha yüksek dayanıklılık vaat ediliyor. Siz yine de cihazı satın almayı düşünürseniz düşürmemeye dikkat edin.

Resmî tanıtımın 21 Ağustos’ta yapılacağı açıklanırken, Note 15 Pro+’ın global piyasada ne zaman satışa çıkacağı henüz netleşmedi. Ancak sızıntılara göre bu ailenin Pro modeliyle birlikte tanıtımı tanıtılması muhtemel. Pro modelinin donanımı tahmin edebileceğiniz gibi daha mütevazı olacak. Sızdırılan teknik özellikler ve şık tasarım, Note 15 serisini 2025’in en cazip fiyat/performans telefonlarından biri haline getirmeye aday kılıyor. Tabii bunun için önce fiyatları da görmemiz gerekiyor.