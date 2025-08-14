Akıllı telefon pazarında rekabet hız kesmeden devam ederken, yeni amiral gemisi modellerle ilgili bilgiler de peş peşe gelmeye başladı. Üreticiler, özellikle kamera teknolojileri ve pil ömrü konularında kullanıcı beklentilerini karşılayacak çözümler sunmaya odaklanıyor. Son gelen bilgiler, Xiaomi’nin de bu yarışta iddialı adımlar atmaya hazırlandığını gösteriyor. Son sızıntılar ise Xiaomi 16 serisinin kamera tarafında önemli yenilikler getireceğini ortaya koyuyor.

Xiaomi, çok yakında tanıtacağı 16 ve 16 Pro modellerinde ön kamerası ile ilgili önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Serinin Snapdragon 8 Elite 2 işlemciden güç alan ilk akıllı telefonlar olması ve eylül bitmeden resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Sızıntılara göre her iki modelde de 50 MP çözünürlüklü yeni bir ön kamera yer alacak. 4K 60 fps video kaydı, geniş görüş açısı ve otomatik odaklama gibi özelliklerle gelecek bu kamera, özellikle otomatik odaklama özelliğiyle öne çıkıyor. Zira bu özellik, hâlâ ön kamerada pek sık rastlanan bir detay değil.

Ultra HDR destekli ana kamera ve güçlü batarya bir arada

Arka kamera tarafında ise Xiaomi 16’da 50 MP çözünürlük sunan, 1/1.3 inç boyutunda bir ana sensör yer alacak. 16 Pro’da ise aynı sensör kullanılacak ancak “ultra yüksek dinamik aralık” (ultra HDR) desteği ve ToF (Time-of-Flight) sensörü bulunacak. Önceki sızıntılara göre her iki modelde de 50 MP ultra geniş açı kamera ve 50 MP telefoto kamera yer alacak; telefoto lensin periskop yapıda olabileceği belirtiliyor.

Pil tarafında Xiaomi 16’nın 7.000 mAh kapasitelik oldukça büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ekran bölümünde ise 6,3 inç civarında düz OLED panelin kullanılacağı söyleniyor. Bu donanım detaylarının, hem kamera performansına hem de genel kullanım deneyimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.