Redmi Turbo 4 Pro'nun yeni detayları ortaya çıktı. Merakla beklenen lansman tarihi belli oldu.

MediaTek'in yeni Dimensity 8400 SoC'sini kullanan ilk cihaz olan Redmi Turbo 4, ocak ayının başlarında satışa sunulacak. 2025'te Redmi Turbo 4 Pro'nun da çıkacağı söylentiler arasında.

Redmi Turbo 4 Pro, 90W kablolu şarj desteğiyle birlikte 7.500 mAh'lik devasa bir batarya ile test edildiği ortaya çıktı.

Ne zaman gelecek?

Yeni amiral gemisi modeli Redmi Turbo 4 Pro, 1.5K çözünürlüğünde LTPS ekranı bulunacak. Redmi Turbo 4 Pro yüksek performanslı bir çip seti, makul kalınlık ve ağırlığa sahip düz bir ekran sunacak. Ancak cihazda özel bir telefoto kamera bulunmayacak, bunun yerine iyi bir ana kamera olacağı açıklandı.

Redmi Turbo 4 Pro'nun, 2025'in ilk yarısında tanıtılması ve uluslararası pazarlarda Poco F7 olarak yeniden markalanması bekleniyor. İlk başta, Redmi Turbo 4 Pro'nun Poco F7 olarak çıkacağı düşünülüyor çünkü Redmi Turbo 3, Poco F6 olarak çıkarılmıştı. Ancak Redmi Turbo 4 Pro'nun varlığı Redmi Turbo 4'ün isimlendirmesini değiştirdi ve şimdi Redmi Turbo 4'ün de globalde Poco X7 Pro olarak çıkarılması bekleniyor.