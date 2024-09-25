Meta'nın yeni yapay zekâ özelliği, sosyal medya fenomenlerine daha geniş kitlelere ulaşmayı sağlayacak.

Büyük dil modelleri ve yapay zekâ araçlarının belki de en iyi yaptıkları iki iş çeviri ve ses taklidi olabilir. Meta'nın yeni yapay zekâ özelliği, bu iki beceriyi bir araya getirerek sosyal medya fenomenlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılacak.

Yeni özelliğin birden fazla kullanım şekli bulunacak. Bunlardan ilki, fenomeni tamamen yapay zekâ ile üretilmiş bir avatar hâline getirecek. Bu avatar tıpkı gerçek bir insan gibi konuşacak ve içerikler üretebilecek, sorulara cevaplar verebilecek. Diğer kullanımda ise videolar, yapay zekâ yardımıyla başka bir dilde dublajlanacak.

Konuşma şeklini de taklit edecek

Meta'nın açıklamasına göre yapay zekâ aracı, Reels videolarını başka bir dile çevirmekte kullanılacak. Bununla beraber yapılan dublaj, mekanik bir ses olmayacak. Dublajda içerik üreticisinin sesi, konuşma şekli de korunacak ve hatta ağız hareketleri de dublajın yapıldığı dile uygun olarak değiştirilecek. Yani diyelim ki Erasmus ile İspanya'ya gittiniz ve Webtekno'nun bir Instagram reelsini arkadaşınıza izletiyorsunuz, yapay zekâ ile videodaki arkadaşımız İspanyolca konuşuyormuş gibi gözükecek.

Bu yeni teknoloji, içerikleri daha geniş bir takipçi kitlesine ulaştırabilecek potansiyele sahip. Meta da YouTube ve TikTok gibi rakipleriyle mücadele edebilmek için özelliğin bu şekilde çalışmasını umuyor. Bilindiği üzere YouTube da otomatik dublaj özellikleri üzerinde çalışıyor.