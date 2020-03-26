Reflex Unit 2, iOS ve Android İçin Yayınlandı

Aksiyon oyunu olan Reflex Unit 2 iOS ve Android için yayınlandı. Oyunun bir de VR versiyonu bulunuyor. Çapraz platforma da sahip olan oyun birçok farklı mod sunarak oyuncuları memnun etmiş durumda.

Robosaru Games'in geliştirdiği Reflex Unit 2 oyunu, kullanıcılara robot istilasına karşı gelmeye çalışan bir komutan gibi davranabileceğiniz bir aksiyon oyunu sunuyor. Şu anda, iOS ve Android platformlarından edinebileceğiniz oyun gelecekte geçiyor. Oyun, küçük bir diorama izlenimi yaratan oldukça benzersiz bir perspektif sunuyor. Oyunun, bir de kendinizi gerçek bir komutan gibi hissedebileceğiniz, daha iyi bir oyun deneyimi sunan VR versiyonu bulunuyor.

Oyunda, çapraz platform bulunuyor

Ancak, oynamak için hangi versiyonu seçerseniz seçin, karşınızdaki oyuncular sizlerle aynı versiyonda bulunmak zorunda değil. Yani oyunda çapraz platform bulunuyor, bu da demek oluyor ki siz VR versiyonuyla oynarken karşınıza gelen kişi oyunun normal versiyonu ile oynayan bir oyuncu olabilir. Oyunda, ölüm maçı şeklinde olan Versus Modu ve hayatta kalma savaşı olan Survival Modu bulunuyor.

Rekabetçi olan çok oyunculu moda girmek istemiyorsanız, ancak arkadaşlarınızla oynarken keyif alıyorsanız oyun sizleri de düşünmüş ve böyle kullanıcılara özel bir mod oluşturmuş. Eğer oyunları tek oyunculu olarak oynamayı seviyorsanız, 9 farklı aşamadan oluşan tek oyunculu mod bulunuyor. Farklı zorluk seçenekleri olan bu modda, oyunu normal bir şekilde bitirdikten sonra daha zor olarak da oynayabiliyorsunuz.

Oyun çeşitli oyun türleri sunarak eğlenmemenizi imkansız hale getiriyor diyebiliriz. Doğal olarak, bu kadar oyun modu ve türü varken kullanabileceğiniz çok fazla da silah bulunuyor. Defansif oynamayı tercih edenler için de kalkanlar ve görünmezlik pelerinleri bulunuyor. Oyunun bir ücretsiz versiyonu bulunurken bir de 5 dolar yani yaklaşık 32 liralık bir premium versiyonu bulunuyor.