WhatsApp'ı Reklamsız Kullanmak İçin Para Ödemeniz Gerekebilir: İşte Abonelik Sistemi Hakkında İlk Bilgiler

WhatsApp'ın yeni test sürümüne yapılan kod incelemesinde çok yakında reklamsız WhatsApp için abonelik seçeneği geleceği ortaya çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl WhatsApp’ın Durum ve Kanallar sekmelerinde reklam göstermeye başlayacağını duyurmuş ve bu karar büyük tepki çekmişti. Görünüşe göre şirket, bu tepkileri yumuşatmak için yeni bir seçeneği masaya koymaya karar verdi. Reklamsız WhatsApp aboneliği.

Uygulamanın 2.26.3.9 güncelleme numarasına sahip yeni sürümünde yapılan kod incelemelerinde, Durum ve Kanallar’daki reklamları kaldıran ücretli bir abonelik modeli tespit edildi. Uygulama içinde yer alan bazı metinlerde, kullanıcıların aylık bir ücret karşılığında reklamsız deneyimi tercih edebileceği açıkça belirtiliyor.

Reklamsız WhatsApp aboneliği geliyor

2

Kodlarda yer alan ifadeler, abonelik ücretinin hesap ayarlarına göre değişebileceğini ve kullanıcıların isterlerse reklamlı sürümü ücretsiz kullanmaya devam edebileceğini gösteriyor. Hatta uygulama içinde reklamsız abonelikle ilgili bilgilendirme mesajları da test edilmeye başlanmış.

Henüz bu aboneliğin ne zaman, hangi ülkelerde ve hangi fiyatla sunulacağı net değil. Meta’nın daha önce Facebook ve Instagram’da yer alan reklamsız aboneliğini sadece bazı ülkelerle sınırlı tuttuğu düşünülürse WhatsApp için de benzer bir kısıtlama gelebilir.

Peki siz bu reklamsız WhatsApp aboneliği kullanıma sunulsa satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

