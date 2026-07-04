Renault'un Yeni Elektrikli Otomobili Alpine A390 GT, Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Dudak Uçuklatan Fiyatı!

Renault, performans odaklı markası Alpine'in yeni spor modeli A390 GT'yi Türkiye'de satışa sundu.

Fransız üretici Renault’un performans odaklı efsane markası Alpine'in tamamen elektrikli yeni spor modeli A390 GT, Türkiye'de satışa sunuldu.

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Fiyatı kadar gücü de yüksek

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Alpine A390 GT, biri önde ikisi arkada olmak üzere tam üç elektrik motoruyla geliyor. Bu motorlar bir araya geldiğinde 400 beygir güç ve 661 Nm tork üretiyor. Yani gaza bastığınız an koltuğa yapışmamanız neredeyse imkânsız.

"Peki, bu performansla ne kadar uzağa gidebiliriz?" derseniz, araç 89 kWs’lik bataryasıyla tam 555 kilometreye yakın bir menzil vadediyor. Şehir içi turları bir kenara bırakın, şehirler arası yolculuklar için bile oldukça iyi bir menzile sahip.

Alpine A390 GT fiyatı

Alpine A390, Türkiye’de 6 milyon 300 bin TL’den başlayan fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.