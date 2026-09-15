Renault, Eylül 2026 döneminde binek, SUV, hibrit ve elektrikli modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı avantajlar sunuyor. İşte Renault'nun Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Renault, Eylül 2026 döneminde Clio, Duster, Boreal ve Megane Sedan gibi modellerinde sunduğu özel fiyat ve finansman fırsatlarıyla yeni otomobil satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Renault'nun Eylül ayı fiyat listesinin yanında özel indirimler ve finansman fırsatları da yeni otomobil alacakların gündemini oluşturuyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Peki Renault Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Renault modellerinde kampanya var? İşte Renault Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Renault Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Yeni Clio 1.830.000 TL - R5 E-Tech Elektrikli 2.099.000 TL - Captur 2.325.000 TL - Duster 1.865.000 TL - Megane E-Tech Elektrikli 2.386.000 TL - Megane Sedan 1.841.000 TL - Boreal 2.379.000 TL 2.269.000 TL Austral 2.875.000 TL - Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL - Rafale 4.050.000 TL -

Renault Boreal Kampanyası: %80 ÖTV Avantajıyla 2,269 Milyon TL

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Renault'un Eylül ayındaki en dikkat çekici kampanyalarından birinin Boreal için olduğu görülüyor. 2026 model yılı Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp, %80 ÖTV avantajıyla 2.269.000 TL'den başlayan fiyatla sunuluyor.

Bu kampanya 30 Eylül'e kadar, stoklarla sınırlı ve katılımcı yetkili satıcılarda geçerli. Belirtilen fiyat kasko, trafik sigortası ve ilk tescil harcını kapsamıyor.

Yeni Renault Clio Kampanyası: 1,715 Milyon TL ve %0 Faiz

Yeni Clio, Eylül ayında 1.715.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca bireysel müşteriler için 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı seçeneği bulunuyor.

Bu kampanyada faiz avantajından yararlanmak için +1 yıl Maxxi Warranty ürünü şartı bulunuyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar ve stoklarla sınırlı.

Renault Duster Kampanyası: 1,824 Milyon TL'den Başlayan Fiyatlar

Duster'ın 2026 model yılı evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu Eylül ayında 1.824.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Renault Megane Sedan Kampanyası: Nakit Alımda 1,892 Milyon TL

Megane Sedan'ın 2026 model yılı Touch 1.3 TCe EDC 140 bg versiyonu 1.892.200 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Bu kampanya ise nakit alımlarda geçerlidir.

Renault'tan 200 Bin TL'ye %0 Faizli Kredi

Renault, Boreal, Yeni Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin perakende satışında bireysel müşterilere 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuyor. Aylık ödeme 33.333 TL olarak belirtiliyor.