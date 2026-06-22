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Renault Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Renault'nun güncel sıfır araç fiyatları, devam eden kampanyaları ve kredi fırsatları yeni otomobil almayı planlayanların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu içerikte Renault modellerinin fiyat listesinden indirimlere ve finansman seçeneklerine kadar merak edilen detaylara yer veriyoruz.

Renault Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Deniz Şen Deniz Şen /

Renault modelleriyle ilgilenen kullanıcılar, güncel fiyatların yanı sıra markanın sunduğu avantajları da yakından takip ediyor. Clio, Megane Sedan, Duster, Captur, Austral ve Rafale gibi farklı segmentlerde geniş bir ürün gamına sahip olan Renault, belirli dönemlerde sunduğu kampanyalarla sıfır araç sahibi olmayı daha ulaşılabilir hale getirebiliyor.

Gelin, Renault'nun güncel fiyat listesi, indirimleri, kampanyaları ve kredi fırsatlarına daha yakından bakalım.

İçerikten Görseller

Renault Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Renault’un Türkiye’de Üreteceği Yeni Otomobil Tanıtıldı: İşte Karşımızda Boreal!
Yeni Renault Megane E-Tech Tanıtıldı: Artık Sportif Pakete de Sahip!
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Model İsmi Güncel Fiyatı (Haziran 2026) Kampanyalı Fiyatı
Yeni Clio 1.830.000 TL 1.765.000 TL
R5 E-Tech Elektrikli 1.886.000 TL -
Clio 1.750.000 TL -
Captur 2.156.000 TL -
Duster 1.865.000 TL -
Megane E-Tech Elektrikli 2.273.000 TL -
Megane Sedan 1.791.000 TL -
Austral 2.699.000 TL -
Scenic E-Tech Elektrikli 3.490.000 TL -
Rafale 3.748.000 TL -

Renault Kampanyaları, İndirimleri ve Kredi Fırsatları

Yeni Renault Megane E-Tech Tanıtıldı: Artık Sportif Pakete de Sahip!

Renault Boreal Lansman Kampanyası

Renault, yeni SUV modeli Boreal için lansmana özel fiyat avantajı sunuyor. 2026 model yılı Boreal Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu, 2.194.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Renault Yeni Clio Haziran Kampanyası

renault-clio-2026

Renault, Haziran ayına özel olarak Yeni Clio modelinde hem takas desteği hem de avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Yeni Clio Evolution Plus TCe 115 EDC versiyonu, mevcut aracını takasa veren müşteriler için 50.000 TL'lik takas desteğiyle birlikte 1.715.000 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca model için 200.000 TL tutarında yüzde 0 faizli kredi imkânı da sağlanıyor.

Renault Duster Haziran Kampanyası

Renault, Haziran ayına özel olarak Yeni Duster modelinde nakit alımlara yönelik fiyat avantajı sunuyor. 2026 model yılı Yeni Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 hp versiyonu, perakende nakit satın alımlarda 1.794.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Renault 5 E-Tech Elektrikli Kampanyası

Renault, tamamen elektrikli modeli Renault 5 E-Tech için nakit alımlara özel fiyat avantajı sunuyor. 2025 model yılı Renault 5 E-Tech Elektrikli Techno EV40 120 hp versiyonu, perakende nakit satın alımlarda 1.621.000 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Renault Clio ve Megane Sedan Kredi Kampanyası

Renault, Clio ve Megane Sedan modellerini tercih eden bireysel müşterilere yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunuyor. Renault Finans aracılığıyla sunulan kampanya kapsamında, 200.000 TL tutarında kredi için 6 ay vade ve yüzde 0 faiz imkânı sağlanırken, aylık ödeme tutarı ise 33.333 TL olarak belirleniyor.

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