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Pickup Sevenler Toplansın: Renault Niagara Tanıtıldı!

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Renault, Avrupa dışındaki pazarlarda büyüme stratejisinin parçası olarak yeni kompakt pickup modeli Niagara’yı tanıttı.

Pickup Sevenler Toplansın: Renault Niagara Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Renault, Avrupa pazarları dışındaki küresel varlığını güçlendirme stratejisi çerçevesinde yeni kompakt pickup modeli Niagara’yı resmi olarak tanıttı. Fransız otomotiv devinin küresel "futuREady" hamlesinin ilk somut meyvesi olan bu yeni model, kaslı ön tasarımı ve sunduğu yeniliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Markanın iş odaklı klasik ticari araç anlayışının aksine, günlük kullanım ve doğa maceralarını odak noktasına alan bir araç olarak gelen Niagara, Arjantin'deki Cordoba tesislerinde üretilecek. Aracın Renault Oroch’un halefi olduğunu da belirtelim.

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Pickup Sevenler Toplansın: Renault Niagara Tanıtıldı!
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Karşınızda Renault Niagara

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Yeni Renault Niagara, Group Modular Platform (RGMP) olarak adlandırılan esnek mimari üzerine inşa edildi. Araç, 4**.94 metre uzunluğu ve 1.72 metre yükseklik gibi boyutlara** sahip. Aracın dış tasarımında ilk dikkat çeken unsurlar arasında tamamen LED teknolojisine sahip farlar ve "Thor" esintili gündüz aydınlatmaları yer alıyor. Ön ızgaranın tam merkezine yerleştirilen piksel krom kaplamalı devasa "RENAULT" yazısı ise aracın kaslı duruşunu güçlendiren en belirgin tasarım detaylarından biri olarak öne çıkıyor. Aracın arka bölümünde bagaj kapağı üzerine işlenen Niagara logosu ve üst kısımdaki tavan rayları, outdoor vurgusunu destekleyen unsurlar var.

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Renault Niagara, ilk aşamada içten yanmalı motor seçenekleriyle Latin Amerika pazarında boy gösterecek. Aracın ilk olarak Brezilya, Arjantin ve Kolombiya gibi ülkelerde satışa sunulacağı bildirildi. İlerleyen dönemde full hibrit ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) güç ünitelerine de kavuşacağı aktarılmış. Firma, motor ve performans detaylarını henüz açıklamadı.

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İç mekanda klasik ticari araç sadeliğini bir kenara bırakan Niagara, kullanıcısına tam anlamıyla bir SUV konforu vaat ediyor. Kabin içerisinde Renault’nun güncel binek modellerinden tanınan OpenR Link bilgi-eğlence sistemi var. Bu sistem, doğrudan entegre Google altyapısı sayesinde sürücülerin herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan Google Haritalar, Google Asistan ve Play Store uygulamalarını araç içinde bağımsız bir şekilde çalıştırmasına olanak tanıyor.

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