Renault, R.S. Markasını 'Alpine Cars' Olarak Değiştiriyor

Fransız otomotiv devi Renault, yüksek performanslı araçlarının yer aldığı 'Renault Sport' (R.S.) markasına veda ediyor. Şirket, bu kategoride üretilecek yeni araçlarını 'Alpine Cars' markasıyla piyasaya süreceğini açıkladı.

Bu yıl birçok radikal karara imza atan Fransız otomobil üreticisi Renault, şimdi de performans odaklı otomobillerinde kullandığı dünyaca ünlü 'Renault Sport' markasına veda etmeye hazırlanıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yüksek performanslı Renault'lar hiçbir yere gitmese de bu aydan itibaren farklı bir markayla piyasaya sürülecekler.

Renault Sport markası, 1976 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana motor sporları ile eş anlamlı hale gelmiş ve araçlardaki R.S. amblemi, yüksek kaliteli sürüş deneyiminin damgası olarak kabul edilmişti. Ancak Fransız üretici, önümüzdeki dönemlerde bu markaya veda ederek yüksek performanslı araçlarında 'Alpine Cars' markasına yer vereceğini açıkladı.

Bir devir sona eriyor:

Elektrik odağında bir dönüşüm sürecinden geçen Renault'nun Alpine markası ile ilgili ciddi planları bulunuyor. Yapılan bu hareket ise Alpine Cars adını yükseltme ve markaya daha fazla önem verme planının bir parçası. Şirket, bu doğrultuda Formula 1 takımının adını da geçtiğimiz sene Alpine F1 olarak değiştirmişti.

Yeniden markalama hakkında konuşan Alpine CEO'su Laurent Rossi, "Alpine, yenilik ve teknolojinin ön saflarında yer alan birinci sınıf bir spor markası olmayı hedefliyor. Alpine Cars, spor araçlardaki uzmanlığı ve tecrübeleriyle hedeflerimize ulaşmada bir ana karttır" ifadelerini kullandı. Bununla birlikte isim değişikliğine rağmen Renault Sport otomobil sahiplerinin Alpine Cars ekibi tarafından desteklenmeye devam edileceği bildirildi.

Alpine Cars adı altında yeniden markalanacak olan bazı Renault modelleri arasında R5 Turbo, Megane RS Trophy ve Clio V6 yer alıyor. Bunun yanı sıra şirket, yeni bir spor otomobil geliştirmek de dahil olmak üzere yeni iş birlikleri için Lotus ile birlikte çalışacağını duyurmuştu.