Cupra, makyajladığı Formentor'u resmen tanıttı. Zaten çekici olan otomobil, artık her zaman olduğundan daha şık görünüyor. Makyajlı Cupra Formentor, Temmuz 2024'te piyasaya sürülecek.

Bir süredir Seat'tan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Cupra, bugün düzenlediği bir etkinlikte makyajlı Formentor'u tanıttı. Yapılan çalışmalar sayesinde eşsiz bir görünüme kavuşan C-SUV segmentindeki otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Cupra Formentor, artık yepyeni bir ızgara ve far tasarımına sahip. Şirket artık, matrix LED farlar kullanmayı tercih etmiş durumda ki yeni tasarım, kelimenin tam anlamıyla efsane görünüyor. Aracın arka kısmında da yine LED destekli aydınlatmaları ve bir ışık barını görüyoruz. Makyajlı Formentor, tüketicilerden tam not almayı başaracak gibi görünüyor.

Karşınızda Cupra Formentor

Makyajlı Cupra Formentor'un iç tasarımına baktığımızda çok büyük bir değişim görmüyoruz. Tam dijital gösterge ekranı ile 12.9 inç boyutundaki bilgi-eğlence ekranı, aracı her zaman olduğu gibi modern göstermeye devam ediyor. Şirket, makyajlı Formentor'da kullandığı tuşlara arka aydınlatma ekledi. Bu, önceki modellerde bulunmuyordu ve tüketici, karanlıktayken hangi tuşa basacağını kestiremiyordu.

Tüketiciler, makyajlı Cupra Formentor'da farklı farklı motor seçenekleriyle karşılaşacaklar. Bu seçeneklerden ilki 150 beygir gücündeki 1.5 litrelik TSI motor olacak. Bu motor seçeneği, manuel şanzıman ile satılacak. 2.0 TSI motorlu Formentor'da ise 204 beygir, 265 beygir ve 333 beygir gücü sunan seçenekler sunulacak. Bu arada; 1.5 TSI motorun ve 2.0 TDI dizel motorun hibrit seçenekleri de sunulacak.

Cupra yetkilileri, makyajlı Formentor için fiyat açıklaması yapmadılar. Ancak yeni otomobilin, Temmuz 2024 itibarıyla piyasaya sürüleceği açıklandı. O günler geldiği zaman fiyatları da öğrenme imkânı yakalamış olacağız.