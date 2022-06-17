'Rengarenk' Şehirlerin Moral Yükselttiği Keşfedildi

Lille Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, renkli şehirlerin insan moralini olumlu etkilediğini ortaya koydu. İnsanların yeşil ve çeşitli parlak renklerle kaplı ortamlarda daha huzurlu hissettiği görüldü.

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi çok uzun zamandır bilinirken, bu etkiyi nasıl daha fazla faydamıza kullanabileceğimiz konusundaki araştırmalar da sürüyor. Yakın bir zamanda Fransız bilim insanlarının yaptıkları yeni bir araştırmaysa insanların moralini yüksek tutmak için yapılabilecek basit bir değişikliği ortaya koydu.

Lille Üniversitesi’nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırma, şehrin canlı ve yeşil odaklı renklere sahip olmasının insanları daha mutlu ve sakin kıldığını bilimsel olarak ortaya koydu. 36 gönüllü ile gerçekleştiren araştırmada gönüllüler, sanal gerçeklik gözlükleriyle bilim insanlarının şekillendirdiği sanal dünyaya giriş yaptı.

Renkli şehirlerde insanlar daha meraklı ve uyarılmış oluyor

Gönüllüler dünya içinde dolaşırken bilim insanları da bir yandan gönüllülerin fiziksel durumunu takip etti. Çalışmada gönüllülerin şehir ortamında yeşil bitki örtüsü gördüklerinde kalp atış hızlarının arttığı ve daha yavaş yürüdükleri gözlemlendi. Gönüllüler, bu ortamda doğrudan bir noktaya bakmak yerine sürekli etrafına bakıyordu.

Öte yandan yeşil bitki örtüsünün yanında şehrin daha renkli bir yapıya bürünmesi de gönüllülerin tepkisini geliştirdi. Gönüllüler, bu ortamlarda çok daha meraklı ve uyarılmış halde gözlemlendi. Frontiers in Virtual Reality’de yayınlanan yeni araştırma, insanların moralini yüksek tutmak için şehirlerin renklendirilmesi önerisini yeniden tüm dünyaya sundu.