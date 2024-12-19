Realme, termokromik pigmentlerle 16°C'nin altında renk değiştiren ilk telefonu olan Realme 14 Pro'yu tanıttı. Mart 2025'te satışa çıkacak.

Realme, Kopenhag'da düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk soğuğa duyarlı renk değiştiren telefonu olan Realme 14 Pro modelinin ön gösterimini yaptı. Mart 2025'te resmi olarak satışa sunulacak.

Realme 14 Pro'nun en dikkat çeken özelliği, sıcaklık değişimlerine duyarlı olarak renk değiştiren arka kapağı. Gelişmiş termokromik pigmentler sayesinde cihaz, 16°C'nin altındaki sıcaklıklarda inci beyazından mavi rengine dönüşüyor ve sıcaklık arttığında orijinal rengine geri dönüyor. Pearl White paneli, 30 aşamalı bir işçilikle farklı desenlere sahip olacak şekilde üretildi.

Realme 14 Pro özellikleri

Okyanus derinliklerinden ilham alınarak geliştirilen bu teknoloji, sektörde bir ilk olma özelliği taşıyor. Telefonun tasarımı, Bang & Olufsen ile iş birlikleriyle tanınan Valeur Designers tarafından yapıldı. Pearl White adlı özel model, kabukların doğal güzelliğinden esinlenilerek mat bir yüzeyle tasarlandı ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemelerden üretildi. Serinin üst modeli Realme 14 Pro+, dört kenarı kavisli Quad Curve Display teknolojisine sahip ve %93,8 ekran-gövde oranıyla dikkat çekiyor.

Aynı zamanda üçlü kamera sistemi ve MagicGlow simetrik üçlü flaş teknolojisi ile donatılmış durumda. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ile geliyor ve 4nm teknolojisi sayesinde yüksek performans sunuyor. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan telefon, toza, suya ve düşmelere karşı dayanıklılık sağlıyor. Mart 2025'teki lansmanda ise cihazın tüm teknik detayları ve fiyat bilgisi açıklanacak.