realme, Ultra Zorlu Koşullarda Bile Kullanılabilen Bütçe Dostu Telefonu "14x"i Duyurdu

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realme, bütçe dostu telefonu 14x'i duyurdu. V60 Pro'nun yeniden markalandırılmış versiyonu olan 14x, günlük ihtiyaçları karşılayacak özelliklerle donatıldı.

Çinli teknoloji şirketi realme, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "14x"i tanıttı. Bu akıllı telefon, markanın Çin pazarına sunduğu "V60 Pro" isimli modelin yeniden markalandırılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. realme 14x, küresel pazarlarda satışa sunulacak.

realme'nin yeni akıllı telefonunda 6.67 inç boyutlu LCD ekran bulunuyor. HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 8 MP çözünürlükteki selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. IP68, IP69 ve MIL-STD-810H sertifikalarına sahip olan telefon, ultra zorlu koşullarda bile kullanılmak üzere tasarlandı.

Karşınızda realme 14x

realme 14x özellikleri

MediaTek'in Dimensity 6300 işlemcisinden güç alan telefonda 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. 45W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya ile eşleştirilen telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı Realme UI 5.0. Yapılan açıklamaya göre realme 14x, 2 büyük Android güncellemesi ve 36 ay boyunca realme UI güncellemesi alacak.

realme 14x'in arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ancak buradaki mesele farklı. Telefonun ana kamerası 50 MP çözünürlük sunuyor ve OmniVision sensöre ev sahipliği yapıyor. İkinci sensör ise ana kamerayı desteklemek için kullanılacak. Üçüncü bir sensör bulunmuyor.

realme 14x teknik özellikleri:

realme 14x fiyatı

Ekran 6.67 inç LCD, HD+, 120 Hz
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 6-8 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera 50 MP + yardımcı sensör
Batarya 6.000 mAh (45W)
İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

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realme 12x fiyatı:

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 175 dolar
8 GB + 128 GB 190 dolar
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Kaynak : https://www.gsmarena.com/realme_14x_is_official-news-65779.php
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