Resident Evil Village'dan İlk Oynanış Videosu Geliyor

2021'de oyun severlerle buluşmaya hazırlanan, efsane korku oyunu serisi Resident Evil'in son oyunu Resident Evil Village'ın ilk oynanış videosu ve yeni bir fragman önümüzdeki hafta yayınlanacak. Capcom'un merakla beklenen oyunu, şimdiye kadar karşımıza çıkan video ve oyun içi görsellere bakılırsa oldukça ürkütücü görünüyor.

Birbirinden korkunç yaratıklarla dolu bir dünyada sağ kalmaya çalışma düşüncesini sevenler için kusursuz bir oyun deneyimi sunan Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village yakında oyun severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Gelen oyun içi görseller ve tanıtım videoları ise şimdiye kadar oyuna dair merak uyandırmayı başardı.

Resident Evil 7 Biohazard'ın devamı olarak gelecek olan oyunda kurt adamlar da dahil olmak üzere pek çok korkunç yaratık, karlarla kaplı ıssız bir köyde oyuncuların karşısına çıkacak ve oyuncular Ethan Winters karakteri ile bu ıssız köyde sağ kalmaya çalışacaklar. Oyuna dair en büyük iddia ise şimdiye kadarki tüm Resident Evil oyunları arasında en 'korkunç' oyun olacak olması.

Elimizde olan görseller ve kısa videolar üzerinden yorum yapacak olursak, mekan tasarımının ve atmosferin kusursuz göründüğünü söyleyebiliriz. Henüz oyun mekaniklerine dair detaylı bilgimiz olmasa da en azından grafiklerin oldukça etkileyici göründüğünü söylemek de mümkün. Daha fazlası için ise önümüzdeki haftayı beklememiz gerekecek.

İlk oynanış videosu, yeni bir fragman ve daha fazlası:

Oyuna dair daha fazla detay öğrenmek isteyenler için önümüzdeki hafta Resident Evil Showcase isimli bir etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikte oyundan yepyeni bir fragman gelirken aynı zamanda ilk oynanış videosu da yayınlanacak.

Oyuncular Resident Evil Village'de oyuna dair en yeni gelişmeleri ve haberleri de öğrenme fırsatı bulacak. 21 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlik yayınını ülkemiz saatiyle 22 Ocak gece 01:00'da başlayacak.

Resident Evil Village, PS5, Xbox Series X ve PC için yayınlanacak. Oyunun aynı zamanda PS4 ve Xbox One için de gelebileceği konuşuluyor ancak bu konuda henüz kesin bir açıklama yapılmadı.