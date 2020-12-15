Resident Evil Village'dan Yeni Ekran Görüntüleri Geldi

Capcom, 2021'de oyun severlerle buluşturmaya hazırlandığı, efsane serisinin son oyunu Resident Evil Village'dan tüyler ürperten yeni ekran görüntüleri paylaştı. Serinin en karanlık ve ürkütücü oyunu olacağı iddia edilen Resident Evil Village'dan gelen son görüntüler bu iddiaları destekler nitelikte.

Japonya merkezli video oyun geliştiricisi Capcom'un geniş bir hayran kitlesi bulunan korku oyunu serisi Resident Evil'ın yeni oyunu Resident Evil Village, 2021'de oyun severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haziran ayında tanıtılan ve Resident Evil 7 Biohazard'ın devamı şeklinde gelecek olan oyun, iddialara göre serinin şimdiye kadarki en korkutucu oyunu olacak.

Daha önce oyundan yayınlanan ekran görüntülerinde mekan tasarımları ve yaratılan etkileyici atmosfer ile büyük beğeni toplayan Resident Evil Village'dan şimdi de oyunda karşılaşacağımız yaratıklardan bazılarına göz atabileceğimiz yeni görseller geldi.

Oyuncuları ana karakter Ethan Winters ile yeni ve korku dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanan Resident Evil Village'ın yapımcılarından Peter Fabiano'ya göre oyun serinin şimdiye kadarki tüm iyi yönlerini bir arada barındırıyor ve çözülmesi gereken gizemler de oyuncuları bekliyor.

Xbox One ve PS4'e de gelebilir:

Resident Evil Village, PS5 ve PC için tanıtılmasının ardından Xbox Series S ve Series X için de geleceği duyurulmuştu. Ardından geçtiğimiz Eylül ayında gelen bir açıklama ile, serinin PS4 ve Xbox One için de gelmesi adına çalışmaların devam ettiği açıklanmıştı. Tabii ki bu bilgi henüz kesinleşmiş değil ancak Capcom'un bu noktada da çalışmalar gerçekleştirdiğini bilmek pek çok oyuncuyu mutlu edecektir.

Resident Evil Village'dan gelen yeni ekran görüntüleri: