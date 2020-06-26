Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni “torba kanun”la birlikte elektronik haberleşme hizmeti aboneliklerinde yapılacak sözleşmeler elektronik ortamda yapılabileceği gibi iptal de edilebilecek.

Ekonomiye ilişkin “torba kanun” bugün resmi gazetede yayımlandı. Pek çok yeni kanun hükmünde değişiklik yapılırken abonelik sözleşmelerinin elektronik yöntemle iptal edilebilmesine karar verildi. Bundan sonra tüketiciler, elektronik haberleşme aboneliği aldıkları hizmetleri herhangi bir şubeye gitmeden elektronik ortamdan da iptal edebilecek.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle birlikte tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken hizmetin sağlandığı işletmeciyle sözleşme yapabilecek. Bu sözleşme ise yazılı olarak yapılabileceği gibi elektronik ortamlarda da gerçekleşebilecek.

Elektronik ortamlarda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanabilmesi için kurum tarafından belirlenecek yöntemler kullanılacak ve bunlara ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenecek.

Bu bilgilerle birlikte Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 49’uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “imzalanırken” ibaresi de “kurulurken” şeklinde değiştirildi.

Bankalar ve müşteriler arasında dijital sözleşme yapılabilecek

Bununla birlikte Bankacılık Kanunu’nda da bazı yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte bankalar ile müşteriler arasında sözleşmeler yazılı veya uzaktan iletişim araçlarıyla mesafeli ya da mesafeli olsun olmasın, kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden kimliğin doğrulamasına imkan veren yöntemler yoluyla yapılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar kurul tarafından belirlenecek.

Ekonomiye ilişkin “torba kanun”un yer aldığı resmi gazeteye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.