Türkiye'de Koronavirüs Tedavisi Ücretsiz Yapılacak

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni bir kararla beraber koronavirüse yakalanan insanların sosyal güvencesinin olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz tedavi edileceği duyuruldu.

Bütün dünyada 1.8 milyondan fazla insanı enfekte eden ve 110 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınına karşı ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediliyor. Resmi Gazete’de bugün yayınlanan bir kararla Türkiye’de bundan sonra koronavirüs tedavisinin ücretsiz yapılacağı kesinleşti.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararda, salgın kapsamında sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın bütün vatandaşların Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek dağıtımı yapılan test, koruyucu ekipman ve ilaçlardan ücretsiz olarak yararlanacağı belirtildi. Koronavirüs tedavisinin ücretsiz olması ile ilgili düzenlemenin uygulaması ve bazı sorunların düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı yetkili kılındı.

Devlet hastaneleri, sosyal güvenceye bakılmaksızın ücretsiz koronavirüs tedavisi uygulayacak

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla koronavirüs tedavisi devlete ait hastanelerde ücretsiz hale getirilirken, özel hastanelerin kararın kapsamına dahil olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs salgını sırasında insanların aklına takılan önemli sorulardan biri olan sosyal güvencesi olmayan insanların tedavi masraflarının ne olacağı konusu, yayınlanan yeni karar ile çözülmüş oldu.