Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kuruculuğunu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş'nin kuruluşuna onay verdi.

3 Haziran 1926’da Atatürk’ün girişimleri sonrasında kurulan Emlak Bankası geri dönüyor. 3 Temmuz 2001'de Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile bankacılık yapma yetkisine son verilerek tasfiye edilen bankanın kuruluşuna, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile onay verildi.

Resmi Gazete'de yer alan karar:

''Kurulun 26.02.2019 tarihli toplantısında, 26.02.2019 tarih ve 43890421-101.01.01-E.3768 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.''

Geçtiğimiz aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından yapılandırma sürecine başlandığı açıklanan Emlak Bankası için herhangi bir hukuksal engel kalmadı. Banka çok yakında şubeleşmeye başlayacak.