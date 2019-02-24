Farklı ülkelerde birçok farklı isimle anılan ATM, ilk olarak Londra'da işlem yapmaya başladı.

Dünyanın ilk ATM’si (Automatic Teller Machine), Hindistan doğumlu İngiltere vatandaşı John Shepherd-Barron (1925-2010) tarafından icat edilmiş, 27 Haziran 1967 yılında Londra’da bir zamanlar İngiltere Premier League’inin de sponsoru olan Barclay’s bankası için hizmete açılmıştır.

Fatura ödemeden para yatırmaya kadar birçok bankacılık işlemi için kullanılabilen ATM, ilk olarak Reg Varney tarafından kullanılmış ve para çekme işlemi gerçekleştirmiştir. ATM Türkiye’de ise bankamatik adı altında 1982 yılında İş Bankası tarafından hizmete açılmıştır.

ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan gibi ülkelerde ATM olarak adlandırılan makine Türkiye'de bankamatik, Kanada'da ise Automated Banking Machine (ABM) olarak isimlendirilmekte. ATM Industry Association'a göre şu an dünya çapında 3,5 milyon ATM bulunuyor. AVM, havalimanı, tren istasyonları gibi birçok farklı yerde bulunan ATM'ler ayrıca yolcu gemilerinde ve hatta bazı ABD donanması gemilerinde bile bulunmakta.

1690 yılında Londra’da kurulan Barclay’s, ilk ATM’nin kullanımının 50.yılını kutlamak için bir ATM’yi altın kaplama haline getirmişti.