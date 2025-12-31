Tümü Webekno
Webtekno Takipçileri 2025'in "En"lerini Seçti: İşte En İyi Telefon, Yapay Zekâ, Oyun, Film, Dizi...

2025'i geride bırakırken Webtekno okurlarının tercihleriyle belirlenen yılın "en"lerini açıklıyoruz. Bakalım Webtekno takipçisi, bu yıl en çok hangi gelişmelere odaklandı? İşte sosyal medyada yaptığımız anketin sonuçları!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025, artık resmen geride kaldı. Sadece birkaç saat sonra hepimiz, yepyeni bir yıla merhaba demiş olacağız. 2026, dileriz hepiniz için istediğiniz her şeyin gerçekleştiği bir yıl olarak kayıtlara geçer.

Tabii 2025'i uğurlarken, bu yılın teknoloji dünyası açısından hiç boş geçmediğini de söylememiz gerek. Bir yandan yapay zekâ teknolojileri, diğer yandan akıllı telefon sektöründe yaşanan gelişmeler, hepimizin gündemindeydi. Peki Webtekno kullanıcılarına göre 2025 nasıl geçti?

İşte Webtekno takipçilerine göre yılın "en"leri!

Yılın en iyi yapay zekâ aracı: Gemini

Başlıksız-1

Webtekno takipçilerine göre Google üretken yapay zekâ aracı Gemini, yılın en iyisi olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada başlattığımız anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 53'ü, Gemini'ı tercih etti. Tabii ChatGPT de hiç fena bir skor elde etmedi.

Yılın en iyi filmi: F1

Başlıksız-1

Webtekno okurları, Brad Pitt'in başrolde olduğu F1 filmini yılın en iyisi olarak seçtiler. Buradaki oylama makası, oldukça açıktı. Katılımcıların yüzde 60,5'inden onay alan F1'in en yakın rakibi, yüzde 29,3'lük pay alabildi.

Yılın en iyi dizisi: IT: Welcome to Derry

Başlıksız-1

Türkiye'de TV+ üzerinden izlenebilen korku dizisi IT: Welcome to Derry, takipçilerimize göre yılın en iyi dizisi oldu. Bu kategoride de zirvedeki isim, rakiplerine toz yutturdu.

Yılın en iyi oyunu: Mafia: The Old Country

Başlıksız-1

2025 yılı, video oyun dünyası için oldukça hareketli geçti. Değerli takipçilerimiz, yıllar sonra yeniden aramıza dönen Mafia serisinin yeni oyunu The Old Country'yi çok sevdiler.

Yılın en iyi premium telefonu: Samsung Galaxy S25 Ultra

Başlıksız-1

Samsung ile Apple arasındaki rekabet, her yıl olduğu gibi bu yıl da kıyasıya geçti. Webtekno takipçilerinin tercihi ise Samsung'dan yana oldu. Galaxy S25 Ultra, yüzde 42,2'lik oy oranıyla tüm rakiplerini geride bıraktı.

Yılın en iyi fiyat/performans telefonu: Samsung Galaxy S25 FE

Başlıksız-1

Amiral gemisi kategorisinde Samsung'u seçen okurlarımız, fiyat/performans kategorisinde de Samsung'dan vazgeçmediler. Samsung Galaxy S25 FE, okurlarımıza göre yılın en iyi fiyat/performans telefonuydu.

Yılın en fail teknoloji olayı: Yerli yapay zekâ Kumru

Başlıksız-1

Türkiye'deki girişimciler, yapay zekâyı önemsiyorlar. Kumru da bu girişimlerden biriydi ancak yapay zekânın verdiği yanıtlar, bugün bile Instagram keşfetinde viral durumda. Tabii Webtekno okuru bu durumu atlamadı.

Yılın en büyük teknoloji olayı: RAM krizi

Başlıksız-1

Webtekno okuruna göre yılın en büyük teknoloji olayı, son dönemlerde etkisini iyice hissettirmeye başlayan RAM krizi oldu. 2026 yılında daha çok konuşacağımız bu mesele, yapay zekânın sıradan tüketicilerin hayatına olumsuz etkilerinden biri olacak gibi görünüyor.

Türkiye webtekno

