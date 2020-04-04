Koronavirüs, sinema sektörüne de ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Bu konuda yeni kararlar alan Disney, Marvel filmlerinin yeni yayın tarihlerini açıkladı. Yeni karar sonucu en yakın Marvel filmi 24 Temmuz 2020’de çıkacak.

Koronavirüs nedeniyle sinema sektörü de büyük ölçüde etkileniyor. İnsanların evlerine kapanmasından dolayı filmleri beyaz perdeye çıkaramayan yapım şirketleri, henüz çıkış yapmayan filmlerin vizyon tarihlerini ileri bir tarihe erteliyor. Bu konuda neler yapacağı büyük bir merakla beklenen Marvel ve Disney, yeni film takvimini açıkladı. Yeni takvime göre Black Widow’un çıkış tarihi Kasım 2020’e kadar ertelenmiş oldu.

Hollywood Reporter’ın haberine göre çıkış takviminde filmler arası esneklikten hoşlanan Disney, koronavirüs nedeniyle pek çok filminin çıkış tarihini güncelledi. Bu kararın ardından Marvel filmlerinin bazıları 2022’ye kadar ertelendi.

Filmler Ne Zaman Çıkacak?

Disney ve Marvel, yeni film takvimini açıkladı. Bu karar kapsamında normalde geçtiğimiz ay yayınlanması beklenen Disney’in Mulan filmi, 24 Temmuz 2020’ye kadar ertelendi. Black Widow’u ise 6 Kasım 2020’e erteleyen Disney, Marvel’ın en çok beklenen filmlerinden olan Eternals’ın yeni çıkış tarihini 12 Şubat 2021 olarak belirledi.

Bu tarih dışında Marvel’ın yine merakla beklenen filmlerinden Doctor Strange 2, 5 Kasım 2021’e alınırken, Thor: Love and Thunder’ın çıkışı 8 Şubat 2022’ye ertelendi.

Ertelenen Marvel Filmlerinin Yeni Vizyon Tarihleri

Black Widow: 6 Kasım 2020

Eternals: 12 Şubat 2021

Shang-Chi and the Legend of the Rings: 7 Mayıs 2021

Doctor Strange 2: 5 Kasım 2021

Thor: Love and Thunder: 18 Şubat 2022

Black Panther 2: Mayıs 2022

Captain Marvel 2: 8 Temmuz 2022

Disney, planlandığı üzere tüm Marvel filmlerinin çıkışlarını, önceki plandan 3 - 4 ay ileriye taşımış durumda. Koronavirüsün etki durumuna göre bu ertelenmeler daha da uzayabilir gibi görünüyor.